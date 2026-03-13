13 de marzo de 2026 - 04:32

Fórmula 1: Franco Colapinto largará 16° la Sprint en China tras la clasificación en Shanghái

F1. Franco Colopinto avanzó con lo justo a SQ2 y quedó a 0.922 de su compañero de equipo Pierre Gasly. La pole para la carrera Sprint fue para George Russell, con Andrea Kimi Antonelli completando la primera fila.

El piloto argentino mejoró su rendimiento en el segundo giro en la Q1, pero en la Q2 no logró mejorar sus tiempos con el Alpine en el Circuito Internacional de Shanghái.&nbsp;

El piloto argentino mejoró su rendimiento en el segundo giro en la Q1, pero en la Q2 no logró mejorar sus tiempos con el Alpine en el Circuito Internacional de Shanghái. 

Foto:

@Alpine
Franco Colapinto corre la práctica y la clasificación de la Sprint en la primera jornada del GP de China.&nbsp;

Franco Colapinto corre la práctica y la clasificación de la Sprint en la primera jornada del GP de China. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Franco Colapinto tuvo una clasificación exigente en el circuito de Shanghái y partirá desde el 16° lugar en la carrera Sprint del Gran Premio de China de la Fórmula 1. El piloto argentino logró avanzar con lo justo a la segunda tanda de la Sprint Shootout, pero finalmente no pudo meterse entre los diez mejores y quedó eliminado en SQ2.

Leé además

Franco Colapinto mostró orgulloso un nuevo sticker en su termo.

Franco Colapinto decoró su termo para el mate con un nuevo sticker de Punch
Franco Colapinto se prepara para el GP de China

Alpine detectó una falla en el auto de Franco Colapinto, pero no lo cambiará para China

Sin lugar a dudas que el primer contacto de Franco Colapinto con la pista de Shanghái, fue complicado. Un circuito en el que jamás había girado.

Apenas llevaba un minuto la única tanda libre de la segunda fecha de Fórmula 1 cuando hizo un aparatoso trompo con su Alpine. La secuencia fue extraña, aunque no tanto en esta nueva era de Fórmula 1.

image
Franco Colapinto en el GP de China

Franco Colapinto en el GP de China

En la primera parte de la clasificación, Colapinto consiguió el pase a la siguiente ronda a más de medio segundo de su compañero de equipo en Alpine F1 Team, Pierre Gasly. Ya en SQ2, el argentino marcó el 16° tiempo, quedando a 0.922 de la mejor vuelta del francés, que registró 1:33.495 y avanzó a la instancia decisiva.

image

Cómo le fue a Gasly Alpine en el GP

Gasly, por su parte, tuvo una actuación destacada con el A526 y terminó siendo “el mejor del resto”. En SQ3 marcó un tiempo de 1:32.888 con neumáticos blandos, lo que le permitió ubicarse en el séptimo lugar de la grilla, incluso por delante de los autos de Red Bull Racing manejados por Isack Hadjar y el campeón del mundo Max Verstappen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032311722992685255&partner=&hide_thread=false

A Mercedes, inalcanzable

En la parte alta de la clasificación, los pilotos de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team dominaron la sesión y se quedaron con la primera fila. George Russell fue el más rápido con una vuelta de 1:31.520, seguido muy de cerca por su compañero Andrea Kimi Antonelli. La segunda fila estará ocupada por Lando Norris con su McLaren y Lewis Hamilton al volante de Ferrari.

image

El Sprint del Gran Premio

La carrera Sprint del Gran Premio de China se disputará a 19 vueltas y entregará puntos del primero al octavo puesto, con ocho unidades para el ganador. La largada será este sábado 14 de marzo desde las 00.00 (hora de Argentina). Más tarde, a las 4 de la mañana, se realizará la clasificación que definirá la grilla para la carrera principal del domingo 15, prevista a 56 giros y también desde las 4.00.

Colapinto en el GP de China: horarios y cronograma completo

Sábado 14

Carrera Sprint: 00.00 a 01.00Clasificación: 04.00 a 05.00

Domingo 15

Carrera: 04.00 horas

*Los horarios corresponden al huso argentino y la transmisión estará a cargo de Disney+ y Fox Sports.

Franco Colapinto lo había anticipado

En la previa de la actividad, el piloto argentino fue sincero sobre las dificultades que puede enfrentar en la pista. “Va a ser duro porque no conozco el circuito. El auto es todo muy diferente, va a ser un lindo desafío”, expresó Colapinto en diálogo con DAZN al llegar al Circuito Internacional de Shanghái, escenario de la segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Michael Schumacher, campeón del GP de China de 2006.

De Michael Schumacher a Oscar Piastri: todos los ganadores del GP de China antes del desafío de Colapinto

Ni las lanchas se salvan: el choque que sufrió Franco Colapinto en China

Ni las lanchas se salvan: el nuevo choque de Franco Colapinto en China

Piluso Xeneize en el aeropuerto de China: el amuleto de Franco Colapinto para su debut en el Sprint

Franco Colapinto llegó a China: el detalle de Boca que revolucionó el aeropuerto antes de la carrera

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Alpine defendió a Franco Colapinto: "No creo que haya cometido errores"