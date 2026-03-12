César Rigamonti fue determinante y Gimnasia rescató un punto valioso

El arquero fue clave para el Lobo que mantuvo la valla en cero y sumó un empate sin goles frente a Deportivo Riestra , en partido difícil y trabado. El arquero lamentó sobre la lesión de González y rescató el equipo.

Uno de los grandes protagonistas del Lobo volvió a ser César Rigamonti, quien en dos intervenciones clave, incluida una sobre el final del partido, mantuvo su arco en cero y permitió a Gimnasia sumar un punto valioso en el Bajo Flores frente a Deportivo Riestra, en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 10 del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Si bien el punto es importante, Gimnasia lleva cinco partidos sin ganar. El empate representa el tercer punto consecutivo sumado por el equipo en un duelo difícil en la cancha de un Malevo que impone condiciones. De cara a su próximo compromiso, el Lobo recibirá a Estudiantes de La Plata el próximo martes en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 11.

César Rigamonti El arquero del Lobo se mostró confiado en la recuperación del equipo, pero también expresó que todos deben levantar el nivel. Prensa GyE La palabra de César Rigamonti En cuanto a la igualdad, el arquero del Lobo expuso cierta conformidad por la igualdad. “La premisa era sumar de a tres porque veníamos de dos empates y ganar hubiese sido importante para subir en la tabla. Pero considerando cómo se dio el partido, en una cancha muy dura y ante un rival complicado, hay que saber jugarlo. Nos llevamos un punto, y ahora debemos revalidarlo en casa con un triunfo frente a Estudiantes. Eso hará que estos puntos que venimos sumando tengan verdadero valor”, comentó el arquero.

¡¡VIEJO ES EL VIENTO Y SIGUE SOPLANDO!! Una locura la pelota que le sacó RIGAMONTI al Sultán Herrera, para evitar el agónico 1-0 de Riestra ante Gimnasia de Mendoza.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/phPfTqhmEl — SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026 Consultado sobre el cansancio de una semana corta y la exigencia del torneo, agregó: “Empieza a notarse el desgaste, y sabemos que esto es un condimento extra en un torneo tan apasionante como difícil. Pero todos estamos preparados y quienes entran al equipo siempre lo hacen de manera positiva. No sé si sería mejor descansar y tener más días de trabajo, pero así está el fixture. Tenemos partidos importantes, como el del martes contra Estudiantes, y considero que contamos con todo para hacerlo de la mejor manera en casa. Venimos creciendo en el juego y en sumar puntos; por eso creo que tendremos un gran partido", sostuvo el 1 mensana.

Un punto que confirma su rendimiento Rigamonti destacó la importancia de mantener la valla en cero y destacó el trabajo del equipo, más allá de su buen momento: “Soy determinante cuando me toca intervenir, y para eso trabajo toda la semana con Paolo (entrenador de arqueros) y los otros arqueros. Siempre que el arco se mantiene en cero, es reconfortante para todos. A veces recibimos más goles de los esperados, pero me trazo una línea y me digo: quiero mantener la valla invicta. Lo de hoy ayuda a seguir trabajando y hacerlo de la mejor manera. Venía de una semana complicada; cuando hay lesiones deportivas uno lo entiende, pero cuando toca estudios médicos internado, se vuelve tedioso, más para un jugador que siempre quiere estar en la cancha",indicó el cordobés.