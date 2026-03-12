Gimnasia y Esgrima sumó un punto frente a Riestra, pero sigue sin ganar

Gimnasia y Esgrima de Mendoza aburrieron en Bajo Flores, donde el Lobo empató sin goles frente a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza. Un encuentro donde ambos equipos buscaron imponer su juego, pero terminaron chocando con un desarrollo trabado y con pocas situaciones claras de gol.

De esta manera el conjunto mendocino sumó su tercer empate consecutivo, pero esta vez no logró sumar goles . La mala noticia para el equipo del Parque es la lesión de Imanol González, quien abandonó el campo de juego en el primer tiempo.

El inicio del partido mostró intensidad en la mitad de la cancha, pero pocas llegadas claras. La primera acción de riesgo llegó apenas iniciado el encuentro, cuando el arquero Arce intentó sorprender con un remate de arco a arco; la pelota picó en el área chica y por poco complicó a Rigamonti, aunque finalmente se fue por encima del travesaño.

¡¡VIEJO ES EL VIENTO Y SIGUE SOPLANDO!! Una locura la pelota que le sacó RIGAMONTI al Sultán Herrera, para evitar el agónico 1-0 de Riestra ante Gimnasia de Mendoza. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/phPfTqhmEl

En la primera jugada que parecía que anunciaba un duelo interesante, a los 14' Obredor conectó de cabeza tras un centro de Ramírez, pero Rigamonti respondió bien y controló junto a su palo izquierdo.

No hubo mucho más que eso y el Lobo recién llegó 10 minutos más tarde en lo que fue la jugada más clara, cuando Módica habilitó a Facundo Lencioni, que remató desde el sector derecho y el balón pasó muy cerca del primer palo defendido por Arce.

Preocupación en Gimnasia

En una jugada desafortunada, el arquero Rigamonti chocó con el defensor Imanol González al salir a cortar un centro, lo que obligó a su reemplazo por el histórico capitán del Parque, Diego Mondino. Sobre el final del primer tiempo, un rechazo fallido dejó a Obredor frente al arco, pero su remate de media vuelta se fue alto. Así, el primer tiempo se cerró sin goles, en un partido muy friccionado donde Riestra cortó el juego y Gimnasia no logró encontrar los espacios para generar peligro.

En el inicio del complemento, Riestra realizó algunos cambios y se mostró más ofensivo en los primeros minutos y lo propio hizo el Lobo con el ingreso de Ferreyra.

Un remate desde afuera del área de Santiago Rodríguez mostró un mensana más ofensivo y luego otro remate de Lencioni, aunque lejos de tener un juego asociado el equipo de Broggi se fue diluyendo a lo largo de los minutos.

El Malevo comenzó a tomar mayor protagonismo y tuvo las situaciones más clara, más allá de que no dejó de ser un equipo que trabó y ensució el juego en el medio campo.

image Deportivo Riestra vs Gimnasia y Esgrima Gentileza.

Rigamonti la gran figura en el Lobo

A los 27 minutos, Benegas remató desde la derecha dentro del área grande, pero el balón se desvió en Saavedra y terminó en córner. A los 31 minutos, Miño quedó solo frente al arco tras un centro bajo de Ramírez, pero Paredes evitó la caída del arco de Rigamonti.

Sobre el final el Lobo comenzó a cuidar el resultado y en la última jugada del partido, Riestra casi encontró un premio que no merecía. Un remate cruzado de Herrera fue desviado al córner de manera espectacular por Rigamonti.

Un empate que suma para el conjunto mendocino que hace 5 fechas que no gana. Aunque en esta ocasión expuso un juego muy flojo en lo ofensivo.

Tercer empate consecutivo de Gimnasia y Esgrima

El partido terminó sin goles, en un encuentro trabado, friccionado y con pocas emociones. Ninguno de los equipos logró imponerse y el resultado deja a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Deportivo Riestra con un punto cada uno en la Zona A de la Liga Profesional de Fútbol.

El empate refleja un juego donde predominó la lucha en el mediocampo, las interrupciones constantes y la falta de claridad ofensiva, dejando un partido aburrido para los espectadores pero intenso en disputa física y táctica.

image César Rigamonti: el regreso del 1. Gentileza.

Las formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Matías García, G. Obredor; Antony Alonso Espinoza, J. Ingratti. DT: Gustavo Benítez.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Héctor Linares, Fermín Antonini y Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.

Cambio: PT: 36' Diego Mondino por González (G). Alexander Diaz por Ingratti (R), Brian Ferreyra por Módica (G), 11' Nicolás Benegas por Obredor (R), 21' Mauro Smarra por Alonso (R), Pablo Monje por García (R), 25' Esteban Fernández por Sánchez (G), 42' Valentino Simoni por Rodríguez (G) y Lautaro Carrera por Lencioni (G).

Estadio: Estadio Guillermo Laza

Árbitro: Juan Pafundi