4 de marzo de 2026 - 16:38

Torneo Federal A: San Martín y Huracán Las Heras disputaron amistosos ante Maipú y Gimnasia

Dos de los elencos mendocinos de la tercera categoría del fútbol argentino continúan trabajando de cara al inicio de la competencia.

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Atlético Club San Martín jugó contra el Deportivo Maipú:

Atlético Club San Martín jugó un amistoso contra el Deportivo Maipú:

En el estadio Omar Higinio Sperdutti, el León y el Cruzado se vieron las caras en un amistoso que sirvió para ganar rodaje. El trámite de dos tiempos de 40 minutos fue parejo, entretenido y con chances para ambos. Sin embargo, el que estuvo más fino fue el local, que venció por 2 a 0 con los tantos de Lisandro Cabrera y Julián Vera.

El director técnico Christian Corrales decidió alinear a los siguientes jugadores: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan José Almeida; Enzo Tejada, Emanuel Decimo, Facundo Britos, Rafael Ferro; Leandro Barrera; Ricardo Dichiara.

Mientras tanto, Alexis Matteo decidió utilizar a aquellos futbolistas que habitualmente son suplentes en la Primera Nacional, buscando que ganen minutos. Los once fueron: Luciano Peraggini; Santiago Paulini, Matías Leiva, Mateo Ortale, Nicolás Fernández; Joaquín Nazar, Luca Landriel, Fausto Montero, Matías Viguet; Tomás Silva, Lisandro Cabrera.

Huracán Las Heras se midió con Gimnasia y Esgrima:

Huracán Las Heras venció a Gimnasia y Esgrima

En el predio que el Mensana tiene en el Aeropuerto, el Globo pudo sumar minutos importantes ante una formación integrada por jugadores de la Reserva de AFA. Tras dos tiempos de 35 minutos, el resultado fue favorable al elenco que dirige Sergio Arias, que goleó 3 a 0 en un trámite con mucha intensidad y volumen de juego.

Respecto a las conclusiones, uno de los aspectos positivos para el entrenador de Huracán es que los refuerzos comenzaron a pagar. Así, los tantos fueron obra de tres caras nuevas: Juan Bonet, Aldo Araujo, y Alejandro Toledo.

La formación del conjunto visitante fue con: Franco Agüero; Lucas Algozino, Albano Alessandrini, Arian Giordano, Juan Aguilar; Luciano Ortega, Nicolás Sandoval, Nicolás Chacón; Aldo Araujo, Alejandro Toledo, Juan Bonet.

Se espera que en los próximos días tanto el Albirrojo como el Globo continúen disputando amistosos teniendo en cuenta que atraviesan la etapa final de su pretemporada, de cara al inicio formal de la actividad prevista para el 22 de marzo.

