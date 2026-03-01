Por una ráfaga de dos minutos, el Deportivo Maipú debió conformarse con un empate en Tucumán

Deportivo Maipú jugó un gran partido en líneas generales, pero pagó caro dos minutos de distracción y terminó conformándose con una igualdad 2 a 2 ante San Martín de Tucumán , por la fecha 3 de la Primera Nacional . Faggioli y Bonfigli anotaron para el Cruzado, y Ovando lo empató con un doblete.

El primer tiempo del Cruzado fue para poner en un cuadro. Apretó en la salida rival, utilizó a su favor el nerviosismo Tucumano y sacó réditos en las pocas aproximaciones de peligro que generó. Así, sacó de forma justa dos goles de ventaja y se fue al descanso con la tranquilidad de haber sido superior.

Es cierto que por momentos San Martín monopolizó el control de la pelota, pero lo hizo sin poder quebrar la resistencia mendocina ni generar oportunidades de riesgo. En toda la etapa inicial sólo se acercó con un enganche hacia adentro de Alan Cisnero que terminó con un remate venenoso desde la puerta del área grande y la excelente respuesta de Galardi.

Respecto a lo ofensivo, Maipú disfrutó una vez más de contar con un futbolista distinto, de esos que no sobran en la segunda categoría del fútbol argentino: Marcelo Eggel. El diez tuvo dos intervenciones serias, y ambas decantaron en los goles . Primero le metió una excelente pelota a Lucas Faggioli para que la pique por encima de Sand. Sobre el cierre del primer tiempo, rompió la defensa local con una habilitación de lujo que Mirko Bonfigli aprovechó con otra definición de emboquillada.

San Martín salió con energía renovada a disputar el complemento. Mucho más eléctrico y decidido, metiendo rápidamente al Botellero contra sus propios pagos y le derribó el castillo de naipes. En ese aspecto, fueron fundamentales los buenos ingresos de Kevin López y Lautaro Ovando para darle mayor frescura al ataque del dueño de casa.

Marcelo Eggel Eggel fue la figura del Cruzado, siendo clave en los dos goles. Prensa CASM

El rédito llegó rápidamente para el Santo. En un lapso de dos minutos, y desde la vía aérea, el local asestó dos durísimos golpes. A los 8', Lautaro Ovando metió un cabezazo inapelable en el punto penal tras un córner desde la derecha. 120 segundos después, Lucas Diarte metió centro desde la izquierda, Galardi falló en la salida y el mismo delantero la mandó a guardar.

Luego de recibir los dos goles en un abrir y cerrar de ojos, el cuadro de Alexis Matteo se dedicó a dormir el trámite. Intentó recuperar la pelota y custodiarla para evitar los embates de un envalentonado elenco local. Soportó el sofocón, y se acomodó con el correr del reloj.

Prácticamente no tuvo llegadas al arco rival, pero secó a su contrincante y lo redujo a tibias aproximaciones contadas con los dedos de una mano. El trabajo defensivo fue interesante, y así fue atravesando el complemento. Prueba de ello fue la reacción del público Ciruja, que pasó de una euforia total a una tensa calma.

Alexis Matteo Alexis Matteo, el DT de un aguerrido Deportivo Maipú Prensa CASM

A la hora de contar las situaciones, no se puede dejar de mencionar el cabezazo de Diego Dielles que Nahuel Galardi mandó al córner, y el intento a quemarropa de Nicolás Ferreyra que contuvo de milagro el arquero.

Punto con sabor agridulce para el Deportivo Maipú. Hizo un partidazo en líneas generales, pero no pudo disfrutar de la victoria por dos minutos fatídicos. Desde el rendimiento no tiene mucho para reprocharse, y eso es un aspecto desde el cual puede seguir creciendo.

Formaciones de San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú:

San Martín (2): Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Laureano Rodríguez, Santiago Briñone, Nicolás Castro, Alan Cisnero; Facundo Pons, Benjamín Borasi. DT: Andrés Yllana.

Deportivo Maipú (2): Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo de la Reta; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.

Datos del partido:

Estadio: La Ciudadela, Tucumán

Árbitro: Álvaro Carrizo

Goles: PT: 18' Lucas Faggioli (DM), 45' Mirko Bonfigli (DM). ST: 8' y 10' Lautaro Ovando (SM)

Cambios: ST: 00' L. Ovando por Borasi (SM), 00' K. López por Briñone (SM), 15' L. Cabrera por Rivarola (DM), 23' G. Rodríguez por Cisnero (SM), 26' F. Montero por Eggel (DM), 35' D. Dielles por Pons (SM), 40' N. Fernández por Bonfigli (DM), 44' L. Arfarás por Castro (SM)

