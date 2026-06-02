Sebastián Báez avanzó en el torneo de tenis de Prostejov uno de los más importantes de Europa

El jugador de tenis que no ha tenido una buena performance en los últimos tiempos derrotó al francés Sascha Gueymard Wayenburg

El bonaerense, que viene de caer en primera ronda en sus últimas presentaciones, entre ellas en Roland Garros ante su compatriota Román Burruchaga, debutó con un triunfo en el Challenger de tenis que se disputa en la localidad de Prostejov, en República Checa, donde es el máximo favorito.

De Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, que ya no cuenta con representantes nacionales, al Challenger de Prostejov, en República Checa, sin escalas. De esa forma, Sebastián Báez busca recuperar la confianza, de la mano de los triunfos en el certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo y donde es el máximo favorito, tras haber sido eliminado en la primera ronda del Abierto parisino por su compatriota Román Burruchaga.

Báez, de 25 años y ubicado en el puesto 64° del ranking mundial, debutó este martes en Prostejov con una victoria ante el francés Sascha Gueymard Wayenburg (22 años, 266° del mundo) por 6/4 y 6/3, en una hora y 21 minutos de partido.

¿Qué viene para el Báez? En octavos de final, el tenista oriundo de la localidad bonaerense de San Martín chocará con el estadounidense Tristan Boyer (199°), quien derrotó al rumano Filip Cristian Jianu (252°) por 7/6 (7-5) y 6/4.

Otros dos argentinos participan también del Challenger de Prostejov: Lautaro Midón, de 22 años y ubicado en el puesto 212° del ranking mundial, quien superó este lunes al local Zdenek Kolar (168°) por 7/5 y 6/1, y Genaro Olivieri, de 27 años y 226° del ranking ATP, quien enfrentará al también local Martin Krumich (296°) este miércoles.