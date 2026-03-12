Golpe duro para San Lorenzo: Cerutti y Hernández deberán ser operados

San Lorenzo atraviesa un momento complicado en plena competencia luego de que se confirmaran las lesiones de Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández , dos futbolistas importantes dentro del equipo. Ambos deberán ser intervenidos quirúrgicamente tras sufrir roturas de ligamentos en sus rodillas, lo que los dejará fuera de las canchas durante un largo periodo.

El Bernabéu pica en punta para sede de la Finalissima, pero el Chiqui Tapia tiró una bomba: "Queremos que se juegue..."

Alpine detectó una falla en el auto de Franco Colapinto, pero no lo cambiará para China

De acuerdo con el parte médico oficial del club, Cerutti sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha , mientras que Hernández padece una ruptura de la plástica ligamentaria del cruzado anterior en la rodilla izquierda .

Las dos situaciones ocurrieron durante el empate 1-1 frente a Boca Juniors , correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura.

El primero en encender la preocupación fue Gastón Hernández , capitán del equipo. El defensor cayó al suelo tras disputar una pelota y apoyar su rodilla izquierda, lo que le impidió continuar en el partido. Visiblemente dolorido, tuvo que abandonar el campo de juego, generando inquietud tanto en el cuerpo técnico como en los hinchas.

Hernández ya había atravesado lesiones similares: sufrió problemas en la rodilla izquierda en 2021 y en la derecha en 2024 , antecedentes que ahora vuelven a complicar su situación física.

La desafortunada jugada de Cerutti

Durante el primer tiempo también se lesionó Ezequiel Cerutti. En una acción en la que intentó recuperar el balón tras un taco, el delantero sintió que su pie derecho quedó trabado en el césped. El dolor fue inmediato y pidió el cambio.

El atacante tampoco es ajeno a este tipo de problemas físicos. En 2023 ya había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior, aunque en la rodilla izquierda. La repetición de estas lesiones genera preocupación respecto a su recuperación y continuidad deportiva.

El comunicado oficial del club

La confirmación de ambas lesiones llegó a través de un comunicado difundido por San Lorenzo en sus redes sociales. Allí, la institución expresó su apoyo a los futbolistas y anunció que serán operados en los próximos días.

Desde el club destacaron la importancia de ambos jugadores dentro del grupo y aseguraron que acompañarán todo el proceso de rehabilitación. En el mensaje también enviaron un gesto de respaldo: “Fuerza chicos, San Lorenzo está con ustedes”.

image

Un desafío para el cuerpo técnico

Las lesiones de Hernández y Cerutti representan un problema importante para el entrenador Damián Ayude, que deberá reorganizar el equipo sin dos de sus jugadores más experimentados. En general, este tipo de lesiones demanda alrededor de ocho meses de recuperación, por lo que su ausencia se extendería durante gran parte de la temporada.

Ante este escenario, desde la dirigencia también analizan la posibilidad de sumar refuerzos para cubrir los puestos afectados.

Cómo queda San Lorenzo en el torneo

Más allá de las malas noticias por las lesiones, San Lorenzo consiguió rescatar un punto en el clásico frente a Boca. Sin embargo, el empate dejó un sabor agridulce.

Actualmente, el equipo se ubica séptimo en la Zona A con 13 puntos, a seis unidades del líder Vélez. Su próximo compromiso será el lunes 16 de marzo, cuando reciba a Defensa y Justicia, que se encuentra un puesto por debajo con 12 puntos.