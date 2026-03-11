Boca no pudo con San Lorenzo y no pasó del empate

Franco Colapinto llegó a China: el detalle de Boca que revolucionó el aeropuerto antes de la carrera

El trámite fue intenso, como cada ocasión en la que chocan el Xeneize y el Cuervo. Se jugó con vértigo, y sin demasiado tiempo para pensar, decantando en un dominio repartido. Eso provocó que las ocasiones delante de los arcos no sobren, pero sean muy peligrosas.

El cuadro local mostró sus mejores herramientas con las subidas de Marcelo Weigandt desde el lateral derecho . El Chelo fue el encargado de llegar hasta el fondo, complicando al defensor Mathías De Ritis y buscando lastimar con centros. Así llegaron el cabezazo desviado de Tomás Aranda, y el remate de Adam Bareiro a las manos de Gill.

Pero la más clara de Boca fue a los 40’, tras una gran jugada colectiva que no involucró directamente al exjugador de Inter Miami. Todo empezó con el cambio de frente de Ascacíbar, el centro preciso de Tomás Aranda y el remate de Bareiro que pegó en el travesaño, luego picó en la línea y salió.

A San Lorenzo le costó generar chances en el arco contrario. Sufrió temprano la dura lesión de Ezequiel Cerutti, cuando se le trabó la rodilla en el césped mientras intentaba girar y terminó saliendo en un mar de lágrimas, y tardó algunos minutos en acomodarse con el ingreso de Nahuel Barrios .

Con el correr del reloj, ya sobre el cierre de la primera etapa, tuvo su ocasión más clara. Un tiro de esquina cayó desde la izquierda, Herrera cabeceó en el primer palo y Gastón Hernández se filtró por el medio para desviarla en el área chica, encontrando el travesaño como impedimento para el grito sagrado.

San Lorenzo empezó de la misma forma en la que terminó los 45' iniciales. Dispuesto a apretar en salida, y con el arco contrario entre ceja y ceja. A los 5' casi tiene premio, cuando Ayrton Costa la perdió en la zona media y Facundo Gulli se lanzó en una carrera sin oposición hasta llegar ante Agustín Marchesín, que achicó bien y lo obligó a pincharla sin puntería.

Ascacíbar adelantó a Boca:

¡GOLAZO DE BOCA! Asistencia de Delgado y definición de primera del Ruso Ascacibar para el 1-0 del Xeneize a San Lorenzo.



Ascacíbar adelantó a Boca:

En el mejor momento del Cuervo, el dueño de casa encontró los espacios para lastimar. Miguel Merentiel se tiró hacia la raya, Delgado trepó hasta el área grande para recibir el pase y dejarla servida para el ingreso de Santiago Ascacíbar, que remató de primera y estampó el 1 a 0.

El tanto no mermó el rendimiento de la visita, que metió cambios para reforzar la idea que venía desarrollando y retomar el protagonismo. A los pocos instantes surtió efecto: De Ritis ganó la cuerda por izquierda y tiró un venenoso centro para la aparición por el segundo palo del recién ingresado Gregorio Rodríguez, que la mandó a guardar.

Sorpresa en La Bombonera. Rodríguez lo igualó:

ENTRÓ Y FESTEJÓ: Gregorio Rodríguez marcó el 1-1 de San Lorenzo contra Boca en La Bombonera.



Sorpresa en La Bombonera. Rodríguez lo igualó:

Después del 1 a 1, San Lorenzo intentó resguardarse sumando gente de marca a la mitad del campo. Tirado completamente en ataque, en Boca creció la influencia de Leandro Paredes en el primer pase del equipo, casi como un lanzador. Sin embargo, por momentos careció de acompañamiento y todo se diluyó entre las pinceladas de su enorme calidad.

Con el rival clausurando su arco y bajándole la cortina al partido, sorprendió a propios y extraños que el DT Claudio Úbeda introduzca modificaciones recién en tiempo de descuento. El único ingreso de Zufiaurre por Bareiro (la gente reprobó su salida) pareció llegar un poco tarde teniendo en cuenta las urgencias del momento.

Final con sabor agridulce para el Xeneize, que no pudo ratificar con un triunfo la levantada que mostró hace una semana ante Lanús. Decreció en juego, y se quedó corto en la búsqueda de una nueva alegría. El entrenador se fue en medio de la reprobación de la gente, decepcionada por el empate.

Formaciones de Boca vs. San Lorenzo:

Boca (1): Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.

San Lorenzo (1): Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Facundo Gulli, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Datos del partido:

Estadio:La Bombonera

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Silvio Trucco

Goles: ST: 10' Santiago Ascacíbar (B), 20' Gregorio Rodríguez (SL)

Cambios: PT 26' N. Barrios por Cerutti (SL), 18' L. Vietto por Gulli (SL), 18' G. Rodríguez por Ladstatter (SL), 33' G. Ábrego por Barrios (SL), 33' G. Corujo por Hernández (SL), 46' I. Zufiaurre por Bareiro (B)