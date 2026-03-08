Tomás Aranda ilusiona en Boca Juniors y lo comparan con Andrés Iniesta

La irrupción de Tomás Aranda en el primer equipo de Boca Juniors no pasó desapercibida. El mediocampista de apenas 18 años comenzó a ganarse un lugar como titular en el equipo que conduce Claudio Úbeda y su rendimiento despertó elogios tanto dentro como fuera del club. Su actuación en la contundente victoria frente a Lanús por 3-0 terminó de confirmar el buen momento que atraviesa el juvenil, quien aportó desequilibrio y claridad en la mitad de la cancha.
El crecimiento del futbolista también fue destacado por Diego “Chiche” Soñora, coordinador de las divisiones juveniles del club, quien sorprendió al compararlo con una figura histórica del fútbol mundial. “Siempre pensé que Aranda era el Iniesta de Argentina”, aseguró en diálogo con Radio Continental. Aunque reconoció que la comparación puede resultar fuerte, explicó que encuentra similitudes en la capacidad técnica del joven volante. “Es rápido, te gana en el uno contra uno y además conoce sus limitaciones físicas”, argumentó.
Chiche lo pone un podio
Aranda, oriundo de Ciudadela, llegó a Boca hace casi seis años y fue seguido de cerca durante todo su proceso formativo. Soñora lo dirigió desde la novena división y aseguró que siempre vio en él condiciones especiales. “Con 18 años se puso la camiseta de Boca y parecía un jugador con mucha experiencia”, señaló el coordinador, quien también remarcó que el club busca futbolistas con talento más allá de su físico. “Nosotros buscamos jugadores con talento, no importa si son altos, bajos o flacos”, explicó.
Tomás Aranda fruto del buen laburo de la cantera
Para quienes trabajan en el semillero del club, la aparición de Aranda no resulta una sorpresa. Desde sus primeras etapas en las inferiores, el mediocampista mostró una evolución constante que alimentó la expectativa de que tarde o temprano tendría su oportunidad en la Primera División. Su presente en el equipo principal parece confirmar esas proyecciones.
El entusiasmo en Boca también se extiende a lo que puede venir desde las juveniles. Soñora anticipó que el club seguirá nutriendo al plantel profesional con nuevos talentos. “De acá a fin de año van a aparecer cuatro o cinco chicos más que nos van a dar muchas alegrías”, afirmó.
El coordinador atribuyó parte de este presente del semillero a la gestión del presidente Juan Román Riquelme, cuya presencia permanente en el predio considera fundamental. “Riquelme está todo el día en el club, y eso no es común en un presidente. Nosotros empezamos a trabajar a las nueve y él ya está con nosotros”, destacó.
Soñara destaca la labor de Riquelme
Según Soñora, la política de promover juveniles se consolidó en los últimos años. “En la gestión de Riquelme aparecieron muchos jugadores que después superaron los cien partidos en Primera”, sostuvo. En ese contexto, Aranda se presenta como una de las nuevas caras de esa apuesta por el talento surgido de las inferiores.
El propio Soñora también recordó el respaldo que recibió para asumir su rol dentro del club. “Cuando llegué a Boca no era amigo de Riquelme, pero él confió en mí a pesar de que venía de otra dirigencia. Por eso estoy eternamente agradecido”, concluyó.