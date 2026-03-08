Fútbol: La actividad retorna este martes con el partido entre Tigre VS. Vélez

Toviggino defendió a Tapia en medio del paro: "Es el mejor presidente de la historia del fútbol argentino"

Jorge Mas, dueño de la franquicia de fútbol Inter de Miami, reveló cuanto cobra Lionel Messi

Tras el fin de semana de parálisis por el paro de la AFA el fútbol argentino retoma su actividad con la fecha 10 de la Liga Profesional, correspondiente al Torneo de Apertura. La ronda de partidos que no se disputó se jugará en mayo.

La Lepra juega frente a Barracas el miércoles a las 22 y el jueves a las 17, el Lobo se enfrenta con Riestra de visita.

La jornada comenzará este martes 10 de marzo y se extenderá durante toda la semana con partidos televisados por ESPN Premium y TNT Sports.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA ) había decidido suspender la fecha 9 del campeonato en medio de un conflicto judicial que involucra a dirigentes por presuntas irregularidades impositivas.

La medida contó con el respaldo de los clubes de la Liga Profesional, lo que dejó sin actividad a todas las categorías durante varios días.

Liga Profesional: así se jugará la fecha 10

Con la reanudación del calendario, la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 comenzará el martes 10 de marzo y tendrá encuentros durante cuatro jornadas consecutivas.

Martes 10 de marzo

19.45: Tigre vs Vélez (Interzonal) – ESPN Premium

19.45: Independiente vs Unión (Zona A) – TNT Sports

22.00: Sarmiento vs Racing (Zona B) – ESPN Premium

22.00: Newell’s vs Platense (Zona A) – TNT Sports

Miércoles 11 de marzo

17.30: Banfield vs Gimnasia (Zona B) – ESPN Premium

17.30: Argentinos Juniors vs Rosario Central (Zona B) – TNT Sports

19.45: Boca vs San Lorenzo (Zona A) – ESPN Premium

22.00: Independiente Rivadavia (Mza.) vs Barracas Central (Zona B) – TNT Sports

22.00: Atlético Tucumán vs Aldosivi (Zona B) – ESPN Premium

Partidos clave del fútbol argentino

La programación continuará el jueves 12 de marzo, con encuentros destacados que incluyen la presencia de River Plate, uno de los protagonistas del campeonato.

Jueves 12 de marzo

17.00: Deportivo Riestra vs Gimnasia (Mza.) (Zona A) – ESPN Premium

17.00: Defensa y Justicia vs Central Córdoba (Zona A) – TNT Sports

19.15: Talleres vs Instituto (Zona A) – TNT Sports

19.15: Estudiantes (Río Cuarto) vs Belgrano (Zona B) – ESPN Premium

21.30: Huracán vs River (Zona B) – TNT Sports

La jornada se completará el viernes 13 de marzo, con el cierre de la fecha.

Viernes 13 de marzo

20.00: Estudiantes vs Lanús (Zona A) – ESPN Premium

La fecha 9 del Torneo Apertura 2026, que fue suspendida por el paro del fútbol argentino, será reprogramada para principios de mayo, lo que obligará a un calendario más ajustado en la recta final del campeonato.