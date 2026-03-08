Fútbol: La actividad retorna este martes con el partido entre Tigre VS. Vélez

La 10° fecha del Fútbol nacional, tendrá estos partidos para los mendocinos: el miércoles juegan Independiente-Barracas. El jueves, se miden Riestra-Gimnasia
Tras el fin de semana de parálisis por el paro de la AFA el fútbol argentino retoma su actividad con la fecha 10 de la Liga Profesional, correspondiente al Torneo de Apertura. La ronda de partidos que no se disputó se jugará en mayo.
La Lepra juega frente a Barracas el miércoles a las 22 y el jueves a las 17, el Lobo se enfrenta con Riestra de visita.
La jornada comenzará este martes 10 de marzo y se extenderá durante toda la semana con partidos televisados por ESPN Premium y TNT Sports.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había decidido suspender la fecha 9 del campeonato en medio de un conflicto judicial que involucra a dirigentes por presuntas irregularidades impositivas.
La medida contó con el respaldo de los clubes de la Liga Profesional, lo que dejó sin actividad a todas las categorías durante varios días.
Con la reanudación del calendario, la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 comenzará el martes 10 de marzo y tendrá encuentros durante cuatro jornadas consecutivas.
Martes 10 de marzo
19.45: Tigre vs Vélez (Interzonal) – ESPN Premium
19.45: Independiente vs Unión (Zona A) – TNT Sports
22.00: Sarmiento vs Racing (Zona B) – ESPN Premium
22.00: Newell’s vs Platense (Zona A) – TNT Sports
Miércoles 11 de marzo
17.30: Banfield vs Gimnasia (Zona B) – ESPN Premium
17.30: Argentinos Juniors vs Rosario Central (Zona B) – TNT Sports
19.45: Boca vs San Lorenzo (Zona A) – ESPN Premium
22.00: Independiente Rivadavia (Mza.) vs Barracas Central (Zona B) – TNT Sports
22.00: Atlético Tucumán vs Aldosivi (Zona B) – ESPN Premium
La programación continuará el jueves 12 de marzo, con encuentros destacados que incluyen la presencia de River Plate, uno de los protagonistas del campeonato.
Jueves 12 de marzo
17.00: Deportivo Riestra vs Gimnasia (Mza.) (Zona A) – ESPN Premium
17.00: Defensa y Justicia vs Central Córdoba (Zona A) – TNT Sports
19.15: Talleres vs Instituto (Zona A) – TNT Sports
19.15: Estudiantes (Río Cuarto) vs Belgrano (Zona B) – ESPN Premium
21.30: Huracán vs River (Zona B) – TNT Sports
La jornada se completará el viernes 13 de marzo, con el cierre de la fecha.
Viernes 13 de marzo
20.00: Estudiantes vs Lanús (Zona A) – ESPN Premium
La fecha 9 del Torneo Apertura 2026, que fue suspendida por el paro del fútbol argentino, será reprogramada para principios de mayo, lo que obligará a un calendario más ajustado en la recta final del campeonato.