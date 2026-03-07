Úbeda sonríe: los tres futbolistas que recupera el DT de Boca

La gran victoria obtenida el miércoles por la noche ante Lanús le permitió a Boca , y en especial a su entrenador, respirar más holgado. Con la crisis desactivada por algunas fechas, el DT Claudio Úbeda se enfoca en la recuperación de tres nombres fuertes para el plantel.

Juega en Europa pero se ofreció para jugar en Boca: "Es el deseo más grande que tengo"

Boca se desprendió de un cuestionado jugador, y tendrá cupo para sumar otro refuerzo

Las prácticas de la segunda parte de la semana trajeron varias buenas noticias para el Sifón, que volvió a contar con tres futbolistas que resultan claves para el andamiaje colectivo del equipo. De no mediar inconvenientes, podrá utilizar a dos de ellos ante San Lorenzo por la Liga Profesional , y mientras que el restante se prepara para sumarse pronto.

El primer caso positivo es de Ángel Romero, flamante refuerzo de Boca en el último mercado de pases. D espués de estar afuera de los campos por una molestia en el aductor derecho en la previa del partido ante Gimnasia y Esgrima , el volante creativo paraguayo recibió el alta médica y se sumó a las tareas junto al resto de sus compañeros.

El otro recuperado es Alan Velasco, que hasta participó de la práctica de fútbol de este viernes y se perfila para estar entre los convocados ante San Lorenzo de Almagro. El mediocampista había sufrido un esguince de rodilla izquierda en el debut ante Deportivo Riestra, y estuvo en tratamiento durante un mes y medio.

Así, Úbeda suma dos variantes importantes en una zona del terreno donde estaba algo corto de nombres. Con los regresos casi confirmados de Romero y Velasco a la lista de convocados, el DT respira más tranquilo.

Exequiel Zeballos, cerca de recibir el alta en Boca:

Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors CABJ

Mientras tanto, hay otra buena noticia respecto a la enfermería. Se trata de la situación de uno de los mejores valores del club, Exequiel Zeballos. El Chango fue diagnosticado hace algunas semanas con una lesión grado II-III en el bíceps femoral izquierdo, y tuvo que atravesar un tratamiento alejado del grupo.

Esta semana, el extremo retornó a los campos de juego y comenzó con trabajos específicos con pelota. Si bien todavía no tiene el alta definitiva, su evolución es buena y ya sueñan con tenerlo listo para el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Después de vivir momentos de zozobra y dudas, Boca cambió la cara con una importante victoria frente a Lanús, y ahora sonríe por la recuperación de sus futbolistas lesionados. En pocos días, la energía en Brandsen 805 cambió para bien.