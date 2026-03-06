6 de marzo de 2026 - 12:24

Sueño Xeneize: Boca dio un paso gigante y clave para la ansaiada ampliación de La Bombonera

Boca le mandó una serie de documentos a Ferrosur para la construcción de columnas al costado de las vías, con el objetivo mente de ampliar la capacidad del estadio.

La Bombonera podría albergar cerca de 85 mil hinchas por partido.

La Bombonera podría albergar cerca de 85 mil hinchas por partido. 

Así podría quedar el estadio con el proyecto de ampliación impulsado por la dirigencia de Juan Román Riquelme y la tercera bandeja norte popular.

Boca: las modificaciones que está sufriendo La Bombonera en la actualidad

Por otro lado, se están realizando modificaciones en la Platea L (baja) con el objetivo de que en un futuro los futbolistas salgan por ese sector en un futuro. Además, hace un mes atrás se anunció que se agrandará el pasillo interno, aumentarán la cantidad de baños y colocarán un patio de comidas con 11 puestos gastronómicos, con el objetivo de establecer un área de esparcimiento para los socios durante los partidos y cuando no los haya.

Más allá de la gran cantidad de obras que está realizando la gestión de Juan Román Riquelme, los socios aguardan con ansias el anuncio oficial de la ampliación de La Bombonera, una promesa de campaña que se fue postergando en el tiempo.

