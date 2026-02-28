El aplausómetro de la gente en la formación de Boca ante Gimnasia y Esgrima

En la previa del duelo por el Torneo Apertura de la Liga Profesional entre Boca y Gimnasia y Esgrima en La Bombonera , sorprendió la reacción de los fanáticos del Xeneize a la hora de escuchar la formación inicial de su equipo.

La respuesta de la gente presente en el estadio sirvió para conocer a ciencia cierta el nivel de apoyo de cada uno de los futbolistas y del propio entrenador, en un contexto de reprobación constante por el bajo nivel mostrado desde el inicio del año. Luego de lo que fue una salida con abucheos ante Racing , este momento era esperado por todos.

Algunos jugadores del elenco local recibieron una lluvia de aplausos a modo de reconocimiento por la entrega y el rendimiento actual. Miguel Merentiel fue el más ovacionado por su buena relación con el hincha , seguido por Adam Bareiro que debutó con doblete ante Gimnasia de Chivilcoy en la Copa Argentina.

También recibieron un notorio apoyo los defensores Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco y el volante nacido en la cantera del club Milton Delgado . El que sorprendió por el aguante que bajó de las tribunas fue Ayrton Costa, que se ganó un lugar en el corazón del pueblo Xeneize.

Los que pasaron desapercibidos:

elfutboleslomejor2021_475280512_18030410207564560_5775243096480226206_n.webp Agustín Marchesín, flamante arquero de Boca Juniors

El público decidió reaccionar en menor medida a un grupo de jugadores que si bien no son amados, tampoco reciben demasiada resistencia. Así, fueron receptores de una tibia ronda de aplausos. Ellos son el arquero Agustín Marchesín, los refuerzos Marcelo Weigandt, y Santiago Ascacíbar, y el volante Williams Alarcón.

Los reprobados por la gente:

Embed El termómetro en la Bombonera pic.twitter.com/ptLheMMabs — LOBO DE PRIMERA (@OasisenArg) February 28, 2026

En la previa del partido ante Gimnasia, dos nombres causaron el mayor repudio (o la menor cantidad de aplausos) en La Bombonera. Se trató de una verdadera muestra de la poca valoración de la gente sobre ellos, que no han conformado desde que arribaron a la institución de Brandsen 805.

Uno de ellos es el delantero Lucas Janson, futbolista que alterna entre titularidad y suplencia desde hace un largo tiempo y que parece resistir los cambios de entrenadores. Si bien ha sido una rueda de auxilio permanente, y en este arranque de 2026 hasta se ganó un lugar entre los once por las lesiones de Merentiel y Cavani, el público no le perdona la poca cantidad de goles.

El otro reprobado fue el entrenador Claudio Úbeda, que ya había recibido silbidos y abucheos en el magro empate 0 a 0 con Racing en el mismo estadio. Esta ocasión fue víctima de tibios aplausos, indiferencia y algunos abucheos.