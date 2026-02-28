Gimnasia y Esgima abrió el marcador y La Bombonera explotó contra el plantel

En su visita a Boca por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional , Gimnasia y Esgrima sorprendió a propios y extraños con el gol que abrió la cuenta en La Bombonera . Un aullido de Lobo que resonó en toda Mendoza.

El aplausómetro de la gente en la formación de Boca ante Gimnasia y Esgrima

El partido había empezado parejo, con un Xeneize atado y nervioso por el mal momento que atraviesa desde que comenzó el 2026 . De a poco, el cuadro dirigido técnicamente por Ariel Broggi fue ganando metros en el terreno, avisando que no iba a ser un simple partener en la tarde sabatina.

Así llegó el instante que todos los fanáticos del Blanquinegro soñaban. Transcurrían 15 minutos cuando Gimnasia tuvo un tiro de esquina a su favor desde el sector izquierdo. Facundo Lencioni lo ejecutó de forma genial al primer palo, donde el defensor Luciano Paredes esperaba agazapado. El lateral exMaipú ganó entre varios hombres, y sorprendió a Agustín Marchesín.

PAREDES ABRIÓ EL MARCADOR Gimnasia (M) le está ganando 1-0 a Boca en la Bombonera tras un córner cerrado. Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/m0zBYCHeTt

El grito sagrado explotó en Mendoza y también en La Bombonera, donde todo el plantel del Pituco ingresó para abrazar al futbolista en lo que significó su primer gol en la máxima divisional. Un gol que nunca olvidará.

La Bombonera explotó con el gol de Paredes:

Embed "MOVETE XENEIZE, MOVETE"



La respuesta de la hinchada de BOCA tras el gol de Gimnasia (M).



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/MkU2GVLK3n — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 28, 2026

Los hinchas de Boca también se expresaron luego del tanto que abrió el marcador, aunque de forma negativa con sus propios futbolistas. Con el saque del medio, desde las cuatro tribunas del estadio comenzó a bajar el famoso cantito: "Movete, Boca movete". Esto fue una muestra de una realidad, que en el Xeneize se acabó la paciencia con el equipo.

La estadística respalda lo histórico del gol de Gimnasia. En las páginas doradas del club mendocino significó convertirle de nuevo al Xeneize luego de 43 años de espera. Pero también fue el primer tanto que recibió Boca en el año en su cancha, algo que no ocurría desde la caída con Racing en las semifinales del Clausura 2025, el 7 de diciembre.