28 de febrero de 2026 - 18:17

Gimnasia y Esgima abrió el marcador y La Bombonera explotó contra el plantel

En el arranque mismo del juego, el Lobo del Parque se adelantó en el marcador con el tanto de Luciano Paredes.

Diario LA (7)
Los Andes | Nicolás Salas
Por Nicolás Salas

Gimnasia tuvo presencia encubierta en La Bombonera: A todos lados

Gimnasia tuvo presencia encubierta en La Bombonera: "A todos lados"

el aplausometro de la gente en la formacion de boca ante gimnasia y esgrima

El aplausómetro de la gente en la formación de Boca ante Gimnasia y Esgrima

Enviado especial: Nicolás Salas

Gol de Luciano Paredes y ventaja para Gimnasia y Esgrima:

Así llegó el instante que todos los fanáticos del Blanquinegro soñaban. Transcurrían 15 minutos cuando Gimnasia tuvo un tiro de esquina a su favor desde el sector izquierdo. Facundo Lencioni lo ejecutó de forma genial al primer palo, donde el defensor Luciano Paredes esperaba agazapado. El lateral exMaipú ganó entre varios hombres, y sorprendió a Agustín Marchesín.

El grito sagrado explotó en Mendoza y también en La Bombonera, donde todo el plantel del Pituco ingresó para abrazar al futbolista en lo que significó su primer gol en la máxima divisional. Un gol que nunca olvidará.

La Bombonera explotó con el gol de Paredes:

Los hinchas de Boca también se expresaron luego del tanto que abrió el marcador, aunque de forma negativa con sus propios futbolistas. Con el saque del medio, desde las cuatro tribunas del estadio comenzó a bajar el famoso cantito: "Movete, Boca movete". Esto fue una muestra de una realidad, que en el Xeneize se acabó la paciencia con el equipo.

La estadística respalda lo histórico del gol de Gimnasia. En las páginas doradas del club mendocino significó convertirle de nuevo al Xeneize luego de 43 años de espera. Pero también fue el primer tanto que recibió Boca en el año en su cancha, algo que no ocurría desde la caída con Racing en las semifinales del Clausura 2025, el 7 de diciembre.

