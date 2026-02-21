Segunda derrota al hilo: Gimnasia y Esgrima cayó en su cancha ante el Lobo de La Plata por 1-0

Tras el descanso, Broggi pateó el tablero y mandó a la cancha a Antonini, Cingolani y Rodríguez, Gimnasia respondió. Tuvo mayor movilidad y vocación ofensiva. Sin embargo, toda esa intensidad se diluyó en los últimos metros. Aunque el travesaño en dos oportunidades y el palo derecho (rozó el balón) de Isfrán, le negaron el empate.
Pitazo final y triunfazo del Lobo de La Plata. Duro golpe para el conjunto mendocino. Que no tendrá tiempo para lamentos, ya que el próximo martes recibirá a Independiente de Avellaneda desde las 22 en el Víctor Legrotaglie.
Con este resultado, el equipo platense quedó cuarto en la Zona B con 10 puntos, mientras que el conjunto mendocino permanece en el undécimo puesto de la Zona A con 6 unidades.
El gol del triunfo del Lobo de La Plata en el estadio Víctor Legrotaglie
EL CHELO TORRES ABRIÓ EL MARCADOR
Gimnasia (LP) le está ganando 1-0 a Gimnasia (M) en el primer tiempo.#LPFxTNTSports