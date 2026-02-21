21 de febrero de 2026 - 00:35

Segunda derrota al hilo: Gimnasia y Esgrima cayó en su cancha ante el Lobo de La Plata por 1-0

Con un tanto de Marcelo Torres, el Tripero pisó fuerte en Mendoza y derrotó a Gimnasia y Esgrima por 1-0 El Lobo sumó su cuarta derrota en el certamen.

Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo de La Plata.&nbsp;

Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo de La Plata. 

Foto:

WALTER CABALLERO / LOS ANDES
Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo de La Plata.&nbsp;

Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo de La Plata. 

Foto:

WALTER CABALLERO / LOS ANDES
Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo de La Plata.&nbsp;

Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo de La Plata. 

Foto:

WALTER CABALLERO / LOS ANDES
El Lobo mendocino recibe a Gimnasia de La Plata por la sexta fecha del Torneo Apertura.&nbsp;

El Lobo mendocino recibe a Gimnasia de La Plata por la sexta fecha del Torneo Apertura. 

Foto:

Walter Caballero / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

En su mejor noche desde que el Lobo debutó en Primera División, Facundo Lencioni volvió a gol frente a un estadio colmado.

Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte en el Legrotaglie y derrotó a Instituto

Por Sergio Faria
Facundo Lencioni, protagonista en una victoria clave del Lobo, la primera frente a su público en el Legrotaglie.

Del golpe a la reacción: Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte en casa

Por Sergio Faria
GIMNASIA Y ESGRIMA
Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo de La Plata.

Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo de La Plata.

Sin dudas, el Lobo de Mendoza mereció más. Hizo méritos para por lo menos sumar un punto. Sin embargo, pagó la falta de efectividad que tuvo en el primer tiempo y sobre el final del partido, el travesaño le negó el empate. En el mejor momento del equiop de Broggi, llegó el tanto de Gimnasia y Esgrima de La Plata, recibióel Chelo Torres, juvenil de Boca, y con un remate muy débil, venció las manos de un flojo Rigamonti, hasta el momento, el mejor jugador del Mensana en la tempoorada.

GIMNASIA Y ESGRIMA
Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo de La Plata.

Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo de La Plata.

Tras el descanso, Broggi pateó el tablero y mandó a la cancha a Antonini, Cingolani y Rodríguez, Gimnasia respondió. Tuvo mayor movilidad y vocación ofensiva. Sin embargo, toda esa intensidad se diluyó en los últimos metros. Aunque el travesaño en dos oportunidades y el palo derecho (rozó el balón) de Isfrán, le negaron el empate.

WAL_6704.JPG
Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo de La Plata.

Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo de La Plata.

Pitazo final y triunfazo del Lobo de La Plata. Duro golpe para el conjunto mendocino. Que no tendrá tiempo para lamentos, ya que el próximo martes recibirá a Independiente de Avellaneda desde las 22 en el Víctor Legrotaglie.

WAL_6677.JPG
Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo de La Plata.

Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo de La Plata.

Con este resultado, el equipo platense quedó cuarto en la Zona B con 10 puntos, mientras que el conjunto mendocino permanece en el undécimo puesto de la Zona A con 6 unidades.

El gol del triunfo del Lobo de La Plata en el estadio Víctor Legrotaglie

Embed

Gimnasia y Esgrima vs. Gimnasia LP por el Torneo Apertura: estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Lobo no pudo sumar en el estadio Kempes y cayó frente a Talleres de Córdoba. 

Gimnasia y Esgrima perdió frente a Talleres en el Mario Alberto Kempes

Por Sergio Faria
Boca - Racing, por la Liga Profesional

Boca y Racing empataron sin goles, en un encuentro a puro bostezo

Por Redacción Deportes
La Vuelta de Mendoza sigue con su desarrollo

La Vuelta de Mendoza tiene ritmo carioca: Otavio Gonzeli se quedó con la octava etapa

Por Jorge Márquez
Ajedrez. El Niño de Oro, Faustino. 

Faustino Oro desea convertirse en Gran Maestro de Ajedrez

Por Gonzalo Tapia