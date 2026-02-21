Segunda derrota al hilo: Gimnasia y Esgrima cayó en su cancha ante el Lobo de La Plata por 1-0

Con un tanto de Marcelo Torres, el Tripero pisó fuerte en Mendoza y derrotó a Gimnasia y Esgrima por 1-0 El Lobo sumó su cuarta derrota en el certamen.

Sin dudas, el Lobo de Mendoza mereció más. Hizo méritos para por lo menos sumar un punto. Sin embargo, pagó la falta de efectividad que tuvo en el primer tiempo y sobre el final del partido, el travesaño le negó el empate. En el mejor momento del equiop de Broggi, llegó el tanto de Gimnasia y Esgrima de La Plata, recibióel Chelo Torres, juvenil de Boca, y con un remate muy débil, venció las manos de un flojo Rigamonti, hasta el momento, el mejor jugador del Mensana en la tempoorada.

Tras el descanso, Broggi pateó el tablero y mandó a la cancha a Antonini, Cingolani y Rodríguez, Gimnasia respondió. Tuvo mayor movilidad y vocación ofensiva. Sin embargo, toda esa intensidad se diluyó en los últimos metros. Aunque el travesaño en dos oportunidades y el palo derecho (rozó el balón) de Isfrán, le negaron el empate.





Pitazo final y triunfazo del Lobo de La Plata. Duro golpe para el conjunto mendocino. Que no tendrá tiempo para lamentos, ya que el próximo martes recibirá a Independiente de Avellaneda desde las 22 en el Víctor Legrotaglie.