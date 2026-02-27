Inolvidable: el día que Gimnasia y Esgrima goleó 5 a 1 a Boca en La Bombonera

El riquísimo camino de Gimnasia y Esgrima tiene varios hitos que quedaron marcados a fuego en el corazón de sus hinchas. Pero ninguno alcanzó la relevancia histórica de la goleada que le propinó al Boca campeón de todo en 1978, en La Bombonera . Un antecedente que ilusiona al pueblo Mensana.

La del 17 de diciembre de 1978 es una de esas jornadas que se metieron de lleno en las páginas doradas del fútbol de Mendoza, resultando una fecha inolvidable para la historia del Lobo del Parque. No es para menos, ya que ese día el elenco Blanquinegro le dio una verdera lección de fútbol al Xeneize, al que le asestó una paliza casi única.

Ese duelo parecía muy dificil para Gimnasia en la previa. Boca llegó a ese duelo ostentando el título de campeón de Copa Libertadores y campeón de la Copa Intercontinental, tras igualar 2 a 2 en Argentina y golear 3 a 0 al Borussia Mönchengladbach en Alemania. Era nada menos que el icónico equipo dirigido por el Toto Lorenzo. Enfrente estaba el Mensana, con Mémoli, Badía, Vicino, Rogel, Muñoz y compañía. Un cuadro preparado para la batalla.

El trámite resultó aburrido en el primer tiempo, ya que ambos elencos no encontraron ideas para crear ocasiones de peligro y no lograron quebrar el cero. Nada hacía presagiar lo que ocurrió en el complemento , cuando llegó la lluvia de goles.

Apenas había pasado un minuto del segundo tiempo cuando llegó el primer golpe a favor de Gimnasia. Gutiérrez se escapó y probó directo al arco, y el defensor Miguel Ángel Bordón la metió en contra. Alegría mendocina en tierras porteñas.

Todo parecía complicarse cuando el árbitro Ithurralde marcó penal por una infracción de Vicino sobre Alonso, pero se erigió la figura del arquero Espósito para detenerle el disparo al propio futbolista receptor de la falta. Sin embargo, Boca no cesó la búsqueda del arco contrario y alcanzó el empate sobre los 20', con el gol en contra del Chupete Badía.

Pero allí apareció el espíritu Blanquinegro, ese que se hizo conocido a lo largo del país por su buen juego y su capacidad para brillar de local y visitante. Con el dueño de casa tirado en ofensiva llegaron dos penales a favor en el lapso de 60 segundos que cambiaron definitivamente la historia. Guillermo Berrios fue el encargado de convertir ambos, con la particularidad que uno de ellos significó la expulsión de Hugo Gatti por protestas contra el árbitro.

Sin cambios disponibles, a Lorenzo no le quedó otra opción que mandar al arco al defensor Miguel Ángel Bordón, que poco pudo hacer para evitar que el marcador siguiera creciendo con los gritos de Raúl Muñoz y Juan Carlos Gutiérrez sobre el final.

Ese día, el Lobo obtuvo uno de los triunfos más importantes de su historia. Fue un verdadero concierto de fútbol, con cinco tantos en apenas un tiempo contra el Boca campeón de América y del Mundo. Un antecedente que resulta ineludible para ambos conjuntos, que se verán las caras nuevamente este sábado por la Liga Profesional.

Historial de Boca - Gimnasia y Esgrima en La Bombonera:

Nacional 83

6/12/72 / Nacional 72 / Boca 1 - Gimnasia 1 (Hugo Alberto Curioni / Ángel Ramón Aguirre)

17/12/78 / Nacional 78 / Boca 1 - Gimnasia 5 (Badía en contra / Bordón en contra, Berrios x2, Muñoz, Gutiérrez)

16/5/82 / Nacional 82 / Boca 1 - Gimnasia 0 (Jorge Ramos a los 88’)

13/3/83 / Nacional 83 / Boca 2 - Gimnasia 1 (Jorge Domínguez, Ricardo Gareca / Oscar Ramón Fornari)