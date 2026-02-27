Boca y Gimnasia y Esgrima animan un partido de alto voltaje: hora, TV, formaciones

El Xeneize y el Lobo del Parque se miden en La Bombonera. Es este sábado desde las 17:45hs por la fecha 8 de la Liga Profesional.

Boca recibe este sábado a Gimnasia y Esgrima por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro, que está programado para las 17:45, se llevará a cabo en La Bombonera con el arbitraje de Pablo Dóvalo y la asistencia en el VAR de Nicolás Lamolina.

El Lobo del Parque tiene por delante de sí uno de los partidos más fuertes de su historia, teniendo en cuenta que es la primera visita a uno de los dos grandes del fútbol argentino desde el retorno a la máxima divisional. Un escenario mítico, que remonta a las mejores épocas del club en los Torneos Nacionales.

En esta ocasión, Gimnasia llega con la oportunidad de asestar el gran golpe y quedarse con una victoria que lo acerce a los playoffs luego de que lo ha significado un comienzo de temporada irregular. El último empate en casa ante Independiente de Avellaneda dejó con gusto a poco al hincha, pero con la esperanza de seguir creciendo.

Boca, mientras tanto, llega a este encuentro luego de un decepcionante empate en la última fecha como local frente a Racing, y una cómoda victoria 2-0 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy con un doblete del delantero paraguayo Adam Bareiro, en el arranque de la Copa Argentina.

Pese a ocupar la novena posición en la Zona A del Torneo Apertura con ocho unidades, los dirigidos por Claudio Úbeda tienen un partido menos que el resto de los equipos (deben uno ante Lanús), por lo que en caso de vencer se acomodarán en la tabla. Sin embargo, los cuestionamientos por el pobre rendimiento colectivo del Xeneize ponen al DT contra las cuerdas, necesitado de un triunfo reparador.