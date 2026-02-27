27 de febrero de 2026 - 16:43

La encrucijada de Cavani en Boca: ¿juega con molestias o se retira por el dolor?

El uruguayo debe tomar una decisión difícil mientras su cuerpo le pasa factura, y en Boca se generó preocupación por su continuidad en cancha.

Cavani al borde del abismo. Seguir jugando o retirarse.

Cavani al borde del abismo. Seguir jugando o retirarse.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La figura de Edinson Cavani está en el centro de la atención en Boca Juniors debido a una situación física que genera inquietud en el cuerpo técnico y entre los hinchas. Tras varias molestias que arrastra desde hace semanas, el delantero enfrenta un dilema importante: seguir jugando a pesar del dolor o poner un freno para priorizar su salud.

Leé además

Boca podrá llevar hinchas en el partido contra Lanús.

10.000 entradas a 100.000 pesos: Lanús y Boca se jugará con visitantes en La Fortaleza

Por Redacción Deportes
El insólito pedido de un jugador de Chivilcoy a las figuras de Boca: Ganemos la Séptima.

El insólito pedido de un jugador de Chivilcoy a las figuras de Boca: "Ganemos la Séptima"

Por Francisco Moreno

En las últimas prácticas, Cavani entrenó con evidentes señales de incomodidad y, si bien viene sumando minutos en el equipo de Claudio Úbeda, su rendimiento se ha visto afectado por el malestar físico que lo acompaña. Desde su entorno admiten que evalúa cada partido con la intención de aportar, aunque reconocen que la carga de juego y la exigencia propia de la alta competencia le están pasando factura.

image

La preocupación se profundizó después del reciente compromiso ante Club Atlético Platense, donde el uruguayo completó parte del encuentro, pero volvió a manifestar dolor muscular en la espalda que incomodó a quienes lo rodean. Esta situación llevó a que en Boca se abra el debate sobre el manejo de su participación en el corto plazo, sobre todo pensando en el calendario apretado.

Aunque aún no se definió su presencia en el próximo partido del campeonato, las señales internas son claras: existe una evaluación constante de su condición con el objetivo de llegar a una determinación que no ponga en riesgo su futuro atlético ni su rendimiento colectivo.

Edinson Cavani
Edinson Cavani, delantero de Boca

Edinson Cavani, delantero de Boca

La lesión que arrastra Cavani

La situación no es menor, ya que Cavani arrastra una hernia de disco, una dolencia que requiere un manejo cuidadoso y que puede agravarse si no se administra correctamente la carga física. En Boca saben que forzar su presencia podría traer consecuencias a mediano plazo, por lo que el cuerpo médico analiza día a día su evolución antes de tomar una determinación definitiva.

Mientras tanto, el propio Edinson Cavani deberá definir junto al cuerpo técnico si continúa compitiendo bajo tratamiento para intentar aportar su jerarquía en la recta decisiva del torneo o si opta por detenerse y encarar una recuperación más exhaustiva lejos de las canchas. En Boca Juniors la expectativa es clara: preservar a una de sus máximas figuras sin comprometer su salud, en un equilibrio delicado entre la urgencia deportiva y el cuidado físico.

Edinson Cavani
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Boca - Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina

Boca le ganó a Gimnasia de Chivilcoy en la noche soñada de Adam Bareiro

Por Redacción Deportes
Boca - Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina

Un Therian, Chaqueño Palavecino y más: el color de Boca y Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina

Por Redacción Deportes
Boca respaldó completamente a Claudio Tapia ante los ataques.

Boca ratificó su apoyo a la AFA y respaldó la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura

Por Redacción Deportes
Boca buscará volver al triunfo en Salta, donde enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy por los 32 avos de final de la Copa Argentina.

Boca y Racing empataron sin goles, en un encuentro a puro bostezo

Por Redacción Deportes