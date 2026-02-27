La encrucijada de Cavani en Boca: ¿juega con molestias o se retira por el dolor?

El uruguayo debe tomar una decisión difícil mientras su cuerpo le pasa factura, y en Boca se generó preocupación por su continuidad en cancha.

La figura de Edinson Cavani está en el centro de la atención en Boca Juniors debido a una situación física que genera inquietud en el cuerpo técnico y entre los hinchas. Tras varias molestias que arrastra desde hace semanas, el delantero enfrenta un dilema importante: seguir jugando a pesar del dolor o poner un freno para priorizar su salud.

En las últimas prácticas, Cavani entrenó con evidentes señales de incomodidad y, si bien viene sumando minutos en el equipo de Claudio Úbeda, su rendimiento se ha visto afectado por el malestar físico que lo acompaña. Desde su entorno admiten que evalúa cada partido con la intención de aportar, aunque reconocen que la carga de juego y la exigencia propia de la alta competencia le están pasando factura.

image La preocupación se profundizó después del reciente compromiso ante Club Atlético Platense, donde el uruguayo completó parte del encuentro, pero volvió a manifestar dolor muscular en la espalda que incomodó a quienes lo rodean. Esta situación llevó a que en Boca se abra el debate sobre el manejo de su participación en el corto plazo, sobre todo pensando en el calendario apretado.

Aunque aún no se definió su presencia en el próximo partido del campeonato, las señales internas son claras: existe una evaluación constante de su condición con el objetivo de llegar a una determinación que no ponga en riesgo su futuro atlético ni su rendimiento colectivo.

Edinson Cavani Edinson Cavani, delantero de Boca La lesión que arrastra Cavani La situación no es menor, ya que Cavani arrastra una hernia de disco, una dolencia que requiere un manejo cuidadoso y que puede agravarse si no se administra correctamente la carga física. En Boca saben que forzar su presencia podría traer consecuencias a mediano plazo, por lo que el cuerpo médico analiza día a día su evolución antes de tomar una determinación definitiva.

Mientras tanto, el propio Edinson Cavani deberá definir junto al cuerpo técnico si continúa compitiendo bajo tratamiento para intentar aportar su jerarquía en la recta decisiva del torneo o si opta por detenerse y encarar una recuperación más exhaustiva lejos de las canchas. En Boca Juniors la expectativa es clara: preservar a una de sus máximas figuras sin comprometer su salud, en un equilibrio delicado entre la urgencia deportiva y el cuidado físico. Edinson Cavani