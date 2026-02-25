Gimnasia y un empate con sabor a poco ante Independiente
El Lobo igualó 1 a 1 frente a Independiente de Avellaneda en el Victor Legrotaglie. Se puso en ventaja con un golazo de Santiago Rodríguez, dominó en el incio, pero el Rojo reaccionó y terminó llevándose un punto del Parque.
Le dieron medio metro a Mortadela Rodríguez y de media vuelta clavó un golazo y el Lobo gana 1 a 0.
El Lobo sumó su primer empate en la Liga Profesional tras igualar 1 a 1 frente a Independiente, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura. En una noche especial en el estadio Víctor Legrotaglie, el equipo mendocino mostró carácter y momentos de buen fútbol, aunque terminó lamentando no haber podido sostener la ventaja.
A los 5 minutos, Mortadela Rodríguez abrió el marcador con un verdadero golazo: una media vuelta precisa que dejó sin reacción a Rodrigo Rey. El tanto desató la euforia en el Parque y alimentó la ilusión de un equipo que buscaba recuperarse tras dos derrotas consecutivas.
El conjunto dirigido por Broggi dominó los primeros minutos, presionó alto y se adueñó del mediocampo. Con el empuje de Linares, Rodríguez y Sánchez, Gimnasia le hizo sentir la localía al Rojo, que no lograba acomodarse en el partido.
Con el correr de los minutos, el Lobo fue perdiendo intensidad en la mitad de la cancha y la visita comenzó a crecer. La recuperación de hombres como Millán, Malcorra y Marcone inclinó el trámite en favor del equipo de Avellaneda. El Rojo que venía de perder frente a Independiente Rivadavia y buscó mejorar su imagen en Mendoza.
La igualdad llegó tras una pelota perdida en el mediocampo: Malcorra encontró espacios y sacó un remate que terminó en el fondo de la red. La jugada dejó dudas, ya que el balón pareció impactar en su mano antes del disparo, pero el VAR no convocó al árbitro Zunino y el gol fue convalidado.
Buenas intenciones, poca profundidad
El primer tiempo había mostrado lo mejor de Gimnasia, con dominio y protagonismo. Sin embargo, con el paso de los minutos, Independiente apostó al orden y al contragolpe, mientras el Lobo no se conforma con la igualdad,, pero le costó resolver.
En el complemento, el conjunto mendocino intentó recuperar la iniciativa, pero le faltó claridad y profundidad para inquietar nuevamente a Rey. El empate dejó una sensación ambigua: un punto que suma ante un rival de jerarquía, aunque con el sabor amargo de haber estado en ventaja y no poder sostenerla.
Gimnasia volvió a exhibir actitud y pasajes de buen fútbol, pero todavía debe encontrar mayor peso ofensivo. En la próxima fecha afrontará otro desafío de alto voltaje cuando visite a Boca Juniors en un duelo histórico
Formaciones de Gimnasia y Esgrima vs Independiente de Avellaneda: