25 de febrero de 2026 - 00:25

Gimnasia y un empate con sabor a poco ante Independiente

El Lobo igualó 1 a 1 frente a Independiente de Avellaneda en el Victor Legrotaglie. Se puso en ventaja con un golazo de Santiago Rodríguez, dominó en el incio, pero el Rojo reaccionó y terminó llevándose un punto del Parque.

Le dieron medio metro a Mortadela Rodríguez y de media vuelta clavó un golazo y el Lobo gana 1 a 0.

Le dieron medio metro a Mortadela Rodríguez y de media vuelta clavó un golazo y el Lobo gana 1 a 0.

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El Lobo sumó su primer empate en la Liga Profesional tras igualar 1 a 1 frente a Independiente, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura. En una noche especial en el estadio Víctor Legrotaglie, el equipo mendocino mostró carácter y momentos de buen fútbol, aunque terminó lamentando no haber podido sostener la ventaja.

Leé además

La imponente trepada al Cristo Redentor, a 4.000 metros de altura, se corona como la etapa más extraordinaria del Giro Mendocino y una de las grandes maravillas del ciclismo mundial.

Vuelta de Mendoza: 50 ediciones de una pasión que sigue rodando

Por Sergio Faria
Fùtbol. River sumó su tercera derrota consecutiva y la crisis en el Millo creció y ahora el Muñeco pegó el portazo

Marcelo Gallardo medita su continuidad en River en medio de una crisis sin precedentes

Por Sergio Faria

Un arranque soñado

A los 5 minutos, Mortadela Rodríguez abrió el marcador con un verdadero golazo: una media vuelta precisa que dejó sin reacción a Rodrigo Rey. El tanto desató la euforia en el Parque y alimentó la ilusión de un equipo que buscaba recuperarse tras dos derrotas consecutivas.

El conjunto dirigido por Broggi dominó los primeros minutos, presionó alto y se adueñó del mediocampo. Con el empuje de Linares, Rodríguez y Sánchez, Gimnasia le hizo sentir la localía al Rojo, que no lograba acomodarse en el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2026465726656131554&partner=&hide_thread=false

La reacción del Rojo y la polémica

Con el correr de los minutos, el Lobo fue perdiendo intensidad en la mitad de la cancha y la visita comenzó a crecer. La recuperación de hombres como Millán, Malcorra y Marcone inclinó el trámite en favor del equipo de Avellaneda. El Rojo que venía de perder frente a Independiente Rivadavia y buscó mejorar su imagen en Mendoza.

La igualdad llegó tras una pelota perdida en el mediocampo: Malcorra encontró espacios y sacó un remate que terminó en el fondo de la red. La jugada dejó dudas, ya que el balón pareció impactar en su mano antes del disparo, pero el VAR no convocó al árbitro Zunino y el gol fue convalidado.

image
Santiago Rodríguez de media vuelta dejó sin reacción a Rey y le clavó un golazo.

Santiago Rodríguez de media vuelta dejó sin reacción a Rey y le clavó un golazo.

Buenas intenciones, poca profundidad

El primer tiempo había mostrado lo mejor de Gimnasia, con dominio y protagonismo. Sin embargo, con el paso de los minutos, Independiente apostó al orden y al contragolpe, mientras el Lobo no se conforma con la igualdad,, pero le costó resolver.

image
Gimnasia y Esgrima vs Independiente de Avellaneda

Gimnasia y Esgrima vs Independiente de Avellaneda

En el complemento, el conjunto mendocino intentó recuperar la iniciativa, pero le faltó claridad y profundidad para inquietar nuevamente a Rey. El empate dejó una sensación ambigua: un punto que suma ante un rival de jerarquía, aunque con el sabor amargo de haber estado en ventaja y no poder sostenerla.

Gimnasia volvió a exhibir actitud y pasajes de buen fútbol, pero todavía debe encontrar mayor peso ofensivo. En la próxima fecha afrontará otro desafío de alto voltaje cuando visite a Boca Juniors en un duelo histórico

Formaciones de Gimnasia y Esgrima vs Independiente de Avellaneda:

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Fermín Antonini, Santiago Rodríguez, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Independiente de Avellaneda: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Juan Manuel Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone; Ignacio Malcorra, Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT. Gustavo Quinteros.

Datos del partido

Estadio: Víctor Legrotaglie

Árbitro: Sebastián Zunino

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Discutió con Quinteros y fue borrado de los convocados.

Tensión en Independiente: discutió con Quinteros y fue borrado para el partido de hoy en Mendoza

Por Redacción Deportes
El Legrotaglie se vistió nuevamente de blanco y negro de punta a punta. Los hinchas del Lobo volvieron a colmarlo. 

Los hinchas de Gimnasia volvieron a copar el estadio Víctor Legrotaglie

Por Sergio Faria
Boca - Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina

Boca le ganó a Gimnasia de Chivilcoy en la noche soñada de Adam Bareiro

Por Redacción Deportes
Fútbol. Noruega fue una fiesta tras el partidazo que se mandó el Bodø/Glimt

Gran sorpresa en importante torneo de fútbol de la Uefa

Por Gonzalo Tapia