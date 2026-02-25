Gimnasia y un empate con sabor a poco ante Independiente

El Lobo sumó su primer empate en la Liga Profesional tras igualar 1 a 1 frente a Independiente , en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura. En una noche especial en el estadio Víctor Legrotaglie , el equipo mendocino mostró carácter y momentos de buen fútbol, aunque terminó lamentando no haber podido sostener la ventaja.

A los 5 minutos, Mortadela Rodríguez abrió el marcador con un verdadero golazo: una media vuelta precisa que dejó sin reacción a Rodrigo Rey . El tanto desató la euforia en el Parque y alimentó la ilusión de un equipo que buscaba recuperarse tras dos derrotas consecutivas.

El conjunto dirigido por Broggi dominó los primeros minutos, presionó alto y se adueñó del mediocampo. Con el empuje de Linares, Rodríguez y Sánchez, Gimnasia le hizo sentir la localía al Rojo, que no lograba acomodarse en el partido.

Con el correr de los minutos, el Lobo fue perdiendo intensidad en la mitad de la cancha y la visita comenzó a crecer. La recuperación de hombres como Millán, Malcorra y Marcone inclinó el trámite en favor del equipo de Avellaneda. El Rojo que venía de perder frente a Independiente Rivadavia y buscó mejorar su imagen en Mendoza.

¡Golazo del Lobo! Santiago Rodríguez abrió el partido con una volea fenomenal que superó a Rey. pic.twitter.com/NLRA8KbHgc

La igualdad llegó tras una pelota perdida en el mediocampo: Malcorra encontró espacios y sacó un remate que terminó en el fondo de la red. La jugada dejó dudas, ya que el balón pareció impactar en su mano antes del disparo, pero el VAR no convocó al árbitro Zunino y el gol fue convalidado.

image Santiago Rodríguez de media vuelta dejó sin reacción a Rey y le clavó un golazo. Ramiro Gómez

Buenas intenciones, poca profundidad

El primer tiempo había mostrado lo mejor de Gimnasia, con dominio y protagonismo. Sin embargo, con el paso de los minutos, Independiente apostó al orden y al contragolpe, mientras el Lobo no se conforma con la igualdad,, pero le costó resolver.

image Gimnasia y Esgrima vs Independiente de Avellaneda Ramiro Gómez

En el complemento, el conjunto mendocino intentó recuperar la iniciativa, pero le faltó claridad y profundidad para inquietar nuevamente a Rey. El empate dejó una sensación ambigua: un punto que suma ante un rival de jerarquía, aunque con el sabor amargo de haber estado en ventaja y no poder sostenerla.

Gimnasia volvió a exhibir actitud y pasajes de buen fútbol, pero todavía debe encontrar mayor peso ofensivo. En la próxima fecha afrontará otro desafío de alto voltaje cuando visite a Boca Juniors en un duelo histórico

Formaciones de Gimnasia y Esgrima vs Independiente de Avellaneda:

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Fermín Antonini, Santiago Rodríguez, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Independiente de Avellaneda: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Juan Manuel Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone; Ignacio Malcorra, Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT. Gustavo Quinteros.

Datos del partido

Estadio: Víctor Legrotaglie

Árbitro: Sebastián Zunino

Minuto a minuto y estadísticas: