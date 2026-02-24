Gran sorpresa en importante torneo de fútbol de la Uefa

Fútbol. El club Bodø/Glimt protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia de la Liga de Campeones al eliminar al gigante italiano Inter de Milán. y Ahora, el elenco amarillo, espera por el Sporting lisboeta o el Manchester City, en el máximo torneo para clubes de la Uefa.

El pequeño equipo noruego salió victorioso 2-1 de su visita a San Siro, sellando una victoria global de 5-2 en el repechaje y asegurando su lugar en los octavos de final de manera impactante.

En su primera temporada en la máxima competición europea de clubes, Bodø/Glimt ha encadenado varias sorpresas, incluyendo triunfos ante Manchester City y Atlético de Madrid al final de la fase de liga. Sin embargo, imponerse en una eliminatoria a doble partido ante el Inter, subcampeón del año pasado, ha sido su mayor hazaña hasta ahora.

Los goles en la segunda parte de Jens Petter Hauge y Hakon Evjen dejaron atónitos a los aficionados locales en Milán y encaminaron a Bodø/Glimt hacia un cruce con el Manchester City o el Sporting de Lisboa en la próxima ronda.

A pesar de que Alessandro Bastoni recortó distancias para los Nerazzurri, el daño ya estaba hecho.

¿Y los demás clasificados?

El Newcastle superó 3-2 a Qarabag para un 9-3 global. Además, Bayer Leverkusen avanzó con un 2-0 en el global ante el Olympiacos tras un empate 0-0 en el partido de vuelta.

El Atletic avanza y se florea

Gracias a una tripleta de Alexander Sorloth, el Atlético finalmente pudo domar a Brujas. El gigante español ganó 4-1 en el partido de vuelta, aunque la amplia diferencia no refleja la tenacidad del equipo belga en la eliminatoria.

En el partido de vuelta en Madrid, Brujas reaccionó después de que Sorloth inauguró el marcador a los 23 minutos, logrando el empate a través del defensor ecuatoriano Joel Ordóñez.

Tras la reanudación, el volante estadounidense Johnny Cardoso puso el 2-1 para el equipo del técnico argentino Diego Simeone. Sorloth selló su tripleta con goles a los 76 y 87 minutos, asegurando el pase del Atlético a la siguiente ronda.

Newcastle había sellado su avance con una victoria 6-1 en el feudo de Qarabag en la ida. En el partido de vuelta, el equipo de la Liga Premier se puso 2-0 al frente en los primeros seis minutos con goles de Sandro Tonali y Joelinton. Qarabag luchó en la segunda parte, descontando con el atacante colombiano Camilo Durán, pero Sven Botman puso el 3-1 y Elvin Jafarguliyev achicó la diferencia para el club de Azerbaiyán. Bayer Leverkusen salió contento con el 0-0 ante Olympiakos, sabiendo defender su colchón de dos goles en la ida.