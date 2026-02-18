18 de febrero de 2026 - 15:54

Omar Sperdutti renunció a la presidencia de la Liga Mendocina tras un acuerdo con los clubes fundadores y el Gobierno de Mendoza

Su salida se da por razones de salud, en medio de las investigaciones en su contra por manejo de fondos. Habrá Comisión Normalizadora hasta el año que viene. La reunión se llevó a cabo en el tercer piso de Casa de Gobierno.

Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol.

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Luego de semanas tumultuosas para la Liga Mendocina de Fútbol, su presidente Omar Sperdutti, los clubes fundadores y el Gobierno de Mendoza, mantuvieron una reunión cumbre con el bienestar del ente rector como principal motivación. Allí se acordó los pasos a seguir en los próximos días y se confirmó la salida del directivo.

El fútbol de Mendoza necesita recuperar la tranquilidad, y en busca de eso las diversas partes involucradas se reunieron para debatir opciones y trabajar en conjunto. Participaron el presidente de la Liga Omar Sperdutti, el Ministro de Gobierno Natalio Mema, y representantes de los ocho clubes fundadores de la LMF (Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz, Andes Talleres, Palmira, Huracán Las Heras, Luján Sport Club y Atlético Argentino).

El motivo de la renuncia de Omar Sperdutti a la presidencia de la Liga:

OMAR SPERDUTTI
Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol.

Allí, el actual mandamás del ente rector tomó la palabra y comunicó que presentará su renuncia de forma indeclinable debido a que debe ocuparse de su salud y de su familia. Además, aseguró estar tranquilo respecto a las investigaciones en curso de la justicia debido a que tiene la seguridad de poder mostrar su inocencia.

Así seguirá la Liga Mendocina:

Liga Mendocina de Fútbol
Cuatro personas quedaron imputadas, por presunta falsificación de estudios cardiológicos destinados a jugadores de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF).

Respecto a cómo seguirá el día a día en calle Garibaldi, se confirmó que habrá una Comisión Normalizadora integrada por las instituciones fundadoras. La misma tendrá la responsabilidad de conducir los destinos de la entidad hasta finales de 2026, y llamar a una Asamblea de elección de nuevas autoridades para febrero o marzo del 2027. Sin embargo, todavía no está confirmado el nombre del presidente interino, que será escogido entre los propios clubes.

Lo que quedó completamente descartado es la intervención estatal, ya que la Liga Mendocina presentó los balances adeudados de años anteriores, y hará lo propio con el del período que finalizó recientemente.

Con el compromiso de las partes y el nuevo escenario que se planteó, todo parece indicar que la casa madre del fútbol de Mendoza retornará a la tranquilidad y volverá a poner el foco sobre lo más hermoso: la práctica del deporte y la disputa de los torneos vernáculos.

La palabra de Omar Sperdutti

La reunión en la encabezó Natalio Mema, actual ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia de Mendoza. De inmediato, Omar Sperdutti, tomó la palabra y miró a todos los directivos carara y comentó que la Justitica y DPJ lo puedn investigar tranquilamente, ya que tiene todos los papeles y facturas en regla. De inmediato, agregó, que "es injusto que en los medios aparezca mi familia constantemente, puse mucha plata en la Liga Mendocina. El invento del Seleccionado mendocino fue un dolor de cabeza. Supuestamente, iban a conseguir plata por afuera de la Liga Mendocina para solventar todos los gastos desde ropa, traslados, profes y no pasó nada. Todo salió de mi bolsillo. Por el bienestar de mi familia, esposa, hijos y nietos, doy un paso al costado y que se me investigue todo. Estoy a disposición del fútbol de Menodza. Soy un tipo que lleva 52 años laburando y no tengo motivos para esconderme".

Dónde está el gerente de laLiga Mendocina

Sorprendió y mucho a todos los directivos de los clubes presentes, cuando Omar Sperdutti, comentó que nunca tuvo las claves bancarias ni de las billeteras bancarias con las que se maneja la Liga Mendocina. Acto seguido, agregó: "Todo lo maneja el Gerente (Ricardo Paredes) que hace treinta años que trabaja, no tengo idea dónde está. Desapareció. Su oficina está cerrada y el maneja todo. Absolutamente todo. Y quién pregunta por él, nadié. Es Omar Sperdutti el que sale en todos los medios. Todas las decisiones que se tomar en la Liga, fueron aprobadas por los Consejeros".

