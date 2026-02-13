Incertidumbre en clubes locales por la situación de la Liga Mendocina de Fútbol

Los allanamientos dejaron más dudas que certezas respecto al futuro cercano del ente rector, y del inicio del campeonato.

El allanamiento de la Liga Mendocina de Fútbol por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos provocó mucho revuelo en las instituciones de la provincia, en la previa del inicio de los campeonatos previstos para este fin de semana y la participación de los conjuntos de categorías superiores.

Este viernes, la justicia dio otro paso en torno a la investigación por presuntos desvíos de fondos en la Liga Mendocina, y allanó la sede central del ente que preside Omar Sperdutti. El objetivo era recabar información que pueda ayudar a esclarecer transferencias a cuentas de terceros por un monto total de $130 millones de pesos. Por tal motivo, la actividad en calle Garibaldi quedó totalmente interrumpida.

Inquietud en los clubes por el arranque del torneo: Liga Mendocina de Fútbol La Liga Mendocina fue allanada, y los clubes se preguntan que pasará. Gentileza. Además de lo que pueda arrojar el avance de la causa, son las propias instituciones que conforman la Liga las que atraviesan momentos de mucha incertidumbre. Según pudo averiguar Diario Los Andes, varios clubes mantienen dudas sobre si podrá comenzar en tiempo y forma el torneo Apertura 2026.

La situación es sencilla. Los allanamientos provocaron un parón total en la administración del ente rector, que debía recibir y dar el visto bueno a estudios médicos, pases de jugadores, y demás trámites previos al inicio de la competencia. Por ese motivo, en los pasillos del fútbol de Mendoza ya se habla de que el arranque de la actividad oficial podría suspenderse momentáneamente.

A falta de una confirmación, el cronograma de la Liga Mendocina expresa que la Fecha 1 del Apertura de Primera División debe jugarse este fin de semana, aunque la realidad parece marcar que la pelota deberá esperar para rodar de forma oficial.