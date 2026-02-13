13 de febrero de 2026 - 20:29

Incertidumbre en clubes locales por la situación de la Liga Mendocina de Fútbol

Los allanamientos dejaron más dudas que certezas respecto al futuro cercano del ente rector, y del inicio del campeonato.

La Liga Mendocina atraviesa momentos complicados, debido a la investigación de la justicia

Foto:

Archivo - LMF
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El allanamiento de la Liga Mendocina de Fútbol por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos provocó mucho revuelo en las instituciones de la provincia, en la previa del inicio de los campeonatos previstos para este fin de semana y la participación de los conjuntos de categorías superiores.

Inquietud en los clubes por el arranque del torneo:

Liga Mendocina de Fútbol
La Liga Mendocina fue allanada, y los clubes se preguntan que pasará.

Además de lo que pueda arrojar el avance de la causa, son las propias instituciones que conforman la Liga las que atraviesan momentos de mucha incertidumbre. Según pudo averiguar Diario Los Andes, varios clubes mantienen dudas sobre si podrá comenzar en tiempo y forma el torneo Apertura 2026.

La situación es sencilla. Los allanamientos provocaron un parón total en la administración del ente rector, que debía recibir y dar el visto bueno a estudios médicos, pases de jugadores, y demás trámites previos al inicio de la competencia. Por ese motivo, en los pasillos del fútbol de Mendoza ya se habla de que el arranque de la actividad oficial podría suspenderse momentáneamente.

A falta de una confirmación, el cronograma de la Liga Mendocina expresa que la Fecha 1 del Apertura de Primera División debe jugarse este fin de semana, aunque la realidad parece marcar que la pelota deberá esperar para rodar de forma oficial.

Fecha 1 de la Primera División de la Liga Mendocina:

  • Centro Deportivo Rivadavia - Godoy Cruz
  • Academia Chacras - Deportivo Maipú
  • San Martín - Independiente
  • UNCuyo - Huracán Las Heras
  • Luján - Andes Talleres
  • Palmira - Murialdo
  • Guaymallén - CEC
  • FADEP - Fray Luis Beltrán
