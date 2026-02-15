Cerró la tercera etapa de la Vuelta de Mendoza con un nuevo líder

La Vuelta de Mendoza volvió a contar con la bella etapa de la Cruz de Paramillos tras 33 años (la última vez fue en el año 1994 y Fabio Placánica fue el vencedor).Detrás del corredor de la Municipalidad de Godoy Cruz arribó Cristian Moyano (Municipalidad de San Carlos), Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén) y en cuarto lugar Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz).
El peruano Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén) fue despojado de la malla líder. Todo fue a pedir del equipo de la escuadra que conduce Emiliano Avellaneda, ya que desde el vamos trató de romper la monotonía de la etapa que arranco en el departamento de luján de Cuyo.
Tras disputar la meta de montaña en el Monumento a Canota que ganó Facundo Ambrossi, el equipo Naranja comenzó a mover el avispero y a incomodar a Los Caciques. Preocupado Javier Saavedra, entrenador de Guaymallén, mandó a cambiar las marcas, pero en esta oportunidad sus modificaciones fueron bien leídas por el rival que atacó primero y demolió después el trote del peruano Navarro.
Los kilómetros finales del parcial fueron emotivos y Traico pedaleó con fuerzas. Cada palancazo lo alejaba más del resto y lo acercaba a la línea de sentencia en donde los esperaba una gran cantidad de espectadores, que luego de tres décadas volvía a saborear ese olor a tierra inigualable que entrega la geografía lasherina.Traico fue el ganador y ahora es quien manda en la clasificación general de la ronda mendocina.
Cuarta etapa de la vuelta de Mendoza: La Paz – Santa Rosa – San Martín
El cuarto tramo de carrera comenzará a la hora 16. Arrancará desde el Camping Natatorio de La Paz, por Ruta 50 a la derecha hasta calle El Control; a la derecha Av. 25 de Mayo; a la derecha Ruta 50. Este circuito se recorrerá en cuatro (4) oportunidades. Luego, Av. 25 de Mayo rumbo oeste, RN 7, La Dormida, Las Catitas, Santa Rosa, San Martín; giro a la derecha por Carril Montecaseros hasta Carril Norte a la izquierda hasta llegar a Costa Canal Montecaseros; giro a la izquierda para finalizar en el Polideportivo Municipal Gustavo “Torito” Rodríguez.