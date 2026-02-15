15 de febrero de 2026 - 22:00

Cerró la tercera etapa de la Vuelta de Mendoza con un nuevo líder

Nuevamente, en una jornada de ciclismo en nuestras tierras, la Vuelta de Mendoza tuvo el cierre de una de sus primeras etapas a la espera de la cuarta.

La vuelta de Mendoza tiene nuevo líder y se armó en la tercera etapa.

La vuelta de Mendoza tiene nuevo líder y se armó en la tercera etapa.

Foto:

Gentileza
Por Jorge Márquez

Leé además

El chivilcoyano Román Mastrángelo impuso su nombre en la segunda etapa del Giro Dorado. 

Vuelta de Mendoza: Mastrángelo impuso su potencia en una jornada desgastante

Por Jorge Márquez
Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén) ganó la primera etapa en 2h 44m 50s; Durand y Bruno Contreras completaron el podio.

Royner Navarro se quedó con la primera etapa de la Vuelta de Mendoza

Por Jorge Márquez

La Vuelta de Mendoza volvió a contar con la bella etapa de la Cruz de Paramillos tras 33 años (la última vez fue en el año 1994 y Fabio Placánica fue el vencedor).Detrás del corredor de la Municipalidad de Godoy Cruz arribó Cristian Moyano (Municipalidad de San Carlos), Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén) y en cuarto lugar Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz).

image
El premio constar&aacute; de 10 etapas y por el momento, el l&iacute;der es Moyano.

El premio constará de 10 etapas y por el momento, el líder es Moyano.

El peruano Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén) fue despojado de la malla líder. Todo fue a pedir del equipo de la escuadra que conduce Emiliano Avellaneda, ya que desde el vamos trató de romper la monotonía de la etapa que arranco en el departamento de luján de Cuyo.

Tras disputar la meta de montaña en el Monumento a Canota que ganó Facundo Ambrossi, el equipo Naranja comenzó a mover el avispero y a incomodar a Los Caciques. Preocupado Javier Saavedra, entrenador de Guaymallén, mandó a cambiar las marcas, pero en esta oportunidad sus modificaciones fueron bien leídas por el rival que atacó primero y demolió después el trote del peruano Navarro.

Los kilómetros finales del parcial fueron emotivos y Traico pedaleó con fuerzas. Cada palancazo lo alejaba más del resto y lo acercaba a la línea de sentencia en donde los esperaba una gran cantidad de espectadores, que luego de tres décadas volvía a saborear ese olor a tierra inigualable que entrega la geografía lasherina.Traico fue el ganador y ahora es quien manda en la clasificación general de la ronda mendocina.

Cuarta etapa de la vuelta de Mendoza: La Paz – Santa Rosa – San Martín

El cuarto tramo de carrera comenzará a la hora 16. Arrancará desde el Camping Natatorio de La Paz, por Ruta 50 a la derecha hasta calle El Control; a la derecha Av. 25 de Mayo; a la derecha Ruta 50. Este circuito se recorrerá en cuatro (4) oportunidades. Luego, Av. 25 de Mayo rumbo oeste, RN 7, La Dormida, Las Catitas, Santa Rosa, San Martín; giro a la derecha por Carril Montecaseros hasta Carril Norte a la izquierda hasta llegar a Costa Canal Montecaseros; giro a la izquierda para finalizar en el Polideportivo Municipal Gustavo “Torito” Rodríguez.

Habrá dos metas sprinter. La primera se realizará cuando el tramo haya recorrido 10 kilómetros y la segunda cuando se hayan disputado 20, ambas en el circuito interno de la Ciudad de La Paz.

image
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

CICLISMO. En el Parque San Vicente de Godoy Cruz, se disputó el Prólogo de la 50º edición de la Vuelta de Mendoza. 

Ciclismo: El prólogo de la Vuelta de Mendoza fue una fiesta en el Parque San Vicente

Por Jorge Márquez
49° Vuelta de Mendoza, ganada por González Zenteno de Perú

La Vuelta de Mendoza, una historia plagada de nombres inolvidables

Por  Gustavo Villarroel  y Emanuel Cenci
La Vuelta de Mendoza se larga este jueves

Así es el cronograma completo de la 50° edición de la Vuelta de Mendoza

Por  Gustavo Villarroel  y Emanuel Cenci
La Gacela. El ciclista sanjuanino fue el  primer ganador de la Vuelta de Mendoza. El triunfo lo consagró en el ámbito nacional. 

La Gacela del ciclismo: Juan Carlos Ruarte y la primera Vuelta de Mendoza

Por Sergio Faria