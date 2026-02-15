Cerró la tercera etapa de la Vuelta de Mendoza con un nuevo líder

Nuevamente, en una jornada de ciclismo en nuestras tierras, la Vuelta de Mendoza tuvo el cierre de una de sus primeras etapas a la espera de la cuarta.

La vuelta de Mendoza tiene nuevo líder y se armó en la tercera etapa.

La Vuelta de Mendoza volvió a contar con la bella etapa de la Cruz de Paramillos tras 33 años (la última vez fue en el año 1994 y Fabio Placánica fue el vencedor).Detrás del corredor de la Municipalidad de Godoy Cruz arribó Cristian Moyano (Municipalidad de San Carlos), Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén) y en cuarto lugar Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz).

image El premio constará de 10 etapas y por el momento, el líder es Moyano. Gentileza El peruano Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén) fue despojado de la malla líder. Todo fue a pedir del equipo de la escuadra que conduce Emiliano Avellaneda, ya que desde el vamos trató de romper la monotonía de la etapa que arranco en el departamento de luján de Cuyo.

Tras disputar la meta de montaña en el Monumento a Canota que ganó Facundo Ambrossi, el equipo Naranja comenzó a mover el avispero y a incomodar a Los Caciques. Preocupado Javier Saavedra, entrenador de Guaymallén, mandó a cambiar las marcas, pero en esta oportunidad sus modificaciones fueron bien leídas por el rival que atacó primero y demolió después el trote del peruano Navarro.

Los kilómetros finales del parcial fueron emotivos y Traico pedaleó con fuerzas. Cada palancazo lo alejaba más del resto y lo acercaba a la línea de sentencia en donde los esperaba una gran cantidad de espectadores, que luego de tres décadas volvía a saborear ese olor a tierra inigualable que entrega la geografía lasherina.Traico fue el ganador y ahora es quien manda en la clasificación general de la ronda mendocina.