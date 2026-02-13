La Liga Mendocina rompió el silencio tras los allanamientos: "La institución colaboró plenamente"

El ente rector del fútbol local comunicó de forma oficial que la actividad deportiva no se pospondrá, y dio detalles de la actuación de la justicia.

El texto al que pudo acceder Diario Los Andes da cuenta de lo sucedido durante la presente jornada, además de aclarar como seguirá la actividad deportiva de la entidad. "Es absolutamente falso que la primera fecha de los torneos de Primera A y Primera B haya sido suspendida. El documento que circula en redes sociales carece de validez oficial, ya que no ha sido emitido ni difundido a través de los canales oficiales de esta institución", expresaron hace instantes.

La Liga Mendocina aseguró que colaboró con la justicia, "con total transparencia" image Por otro lado, la Liga Mendocina asegura que colaboró con la justicia en las tareas de investigación, y que aportó documentación para la causa. "En relación con el procedimiento administrativo llevado a cabo en el día de la fecha en nuestras instalaciones, informamos que la institución ha colaborado plenamente con las autoridades competentes, aportando toda la documentación solicitada con total transparencia".

A continuación, el comunicado reitera que la actividad deportiva se llevará a cabo sin modificaciones. "Dicho procedimiento no afecta, bajo ninguna circunstancia, la programación deportiva ni el normal funcionamiento operativo de la Liga. Se confirma que la actividad futbolística prevista para este fin de semana se desarrollará con total normalidad. Los días, horarios y sedes establecidos para la primera fecha de ambas categorías se mantienen vigentes conforme a lo programado".