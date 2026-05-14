Franco Mastantuono, en evaluación permanente: luces y sombras en su primera temporada en el Real Madrid

Franco Mastantuono volvió a sumar minutos como titular en el Real Madrid que, venció 2-0 al Oviedo por una nueva fecha de la Liga de España , en un Santiago Bernabéu marcado por el malestar de los hinchas en una temporada sin títulos para el conjunto merengue. El juvenil argentino estuvo en cancha durante 77 minutos, mostró algunas intervenciones interesantes pero tuvo una actuación irregular antes de ser reemplazado por Daniel Yáñez.

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El mediocampista/extremo volvió a quedar bajo la lupa de la prensa española, que analizó su primer año en el club con opiniones divididas. Mientras algunos medios le mantienen la expectativa abierta por su proyección, otros fueron más críticos con su presente inmediato. Desde Marca se planteó incluso el debate sobre su futuro, entre una posible cesión o continuidad para seguir desarrollándose en el plantel principal.

EL PRIMERO DE LA NOCHE: Real Madrid aprovechó la mala salida de Real Oviedo y Gonzalo García definió para el 1-0 parcial. pic.twitter.com/8x9gtPdl6s

En la misma línea, el análisis de As destacó su despliegue táctico y el esfuerzo sin pelot a, aunque señaló dificultades para resolver en los últimos metros. El diario subrayó que el argentino intentó desequilibrar por banda, pero todavía no logra traducir su talento en impacto constante en ataque.

La mirada más dura llegó desde Sport, que lo calificó con un bajo puntaje y sostuvo que su nivel actua l está lejos del que se esperaba al inicio de la temporada. El medio catalán apuntó a una falta de continuidad en su rendimiento y cuestionó su influencia con el balón, aunque reconoció su compromiso en el trabajo defensivo.

image El delantero francés Kylian Mbappé ingresó en el segundo tiempo y fue recibido con silbidos por parte de los hinchas en el Santiago Bernabéu, que hicieron sentir su malestar desde todos los sectores del estadio. Gentileza

Mbappé, silbado

En paralelo, el partido también estuvo atravesado por la polémica alrededor de Kylian Mbappé, quien ingresó en el segundo tiempo y fue silbado por gran parte del público en el Bernabéu. El delantero francés volvió recientemente de una lesión y quedó en el centro de críticas por situaciones extradeportivas y gestos que generaron malestar en la hinchada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2055036047885574166&partner=&hide_thread=false ¡HEY JUDE! Bellingham se metió al área a pura gambeta y anotó el 2-0 que le dio el triunfo a Real Madrid vs. Real Oviedo. pic.twitter.com/DgGpNGQF0J — SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2026

Tras el encuentro, Mbappé protagonizó además un cruce indirecto con el entrenador Álvaro Arbeloa, aludiendo a una supuesta frase sobre su rol dentro del equipo en la que mencionó a Mastantuono entre los delanteros por delante suyo. El técnico desmintió esa versión y negó haberlo colocado en ese orden, lo que sumó tensión al clima interno del plantel.

image Real Madrid vs Real Oviedo Gentileza.

En este contexto, Mastantuono continúa acumulando minutos en su primera temporada en el fútbol español, con el objetivo de afianzarse y meterse en la consideración de cara al Mundial 2026. Al Real Madrid le restan dos compromisos en la Liga: ante Sevilla como visitante y frente al Athletic Bilbao en el Bernabéu, encuentros que podrían ser claves para su cierre de campaña.