14 de mayo de 2026 - 13:54

Israel contra Lamine Yamal: piden que el Barcelona condene al jugador por incitar al odio

Israel Katz, ministro de Defensa israelí repudió al delantero culé por exhibir la bandera de Palestina, mientras en Gaza homenajean al joven con un mural entre escombros.

Lamine Yamal en el centro de la tensión entre Israel y Palestina tras ganar LaLiga.

Lamine Yamal en el centro de la tensión entre Israel y Palestina tras ganar LaLiga.

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Por Francisco Moreno

Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona, se encuentra en medio de una tormenta diplomática tras celebrar el título de Liga con una bandera de Palestina. El gobierno de Israel ha reaccionado con dureza, acusándolo formalmente de incitar al odio y exigiendo que el club catalán tome una posición institucional inmediata.

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, utilizó su cuenta oficial para expresar su rechazo contra el gesto del delantero. Según Katz, el futbolista eligió fomentar el odio mientras los soldados israelíes combaten a la organización Hamás, a la que responsabiliza por las masacres del 7 de octubre de 2023. La crítica escaló rápidamente de un reproche individual a una presión directa sobre la dirigencia del club.

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La exigencia de Israel al Barcelona y el impacto diplomático

Katz fue contundente al solicitar que el Barcelona se desmarque de las manifestaciones de su máxima figura de manera inequívoca. El ministro espera que una institución tan respetada aclare que no hay lugar para lo que él considera apoyo al terrorismo dentro de su plantilla. Esta presión coloca al club en una situación delicada, obligándolo a decidir si respalda la libertad de expresión de su jugador o si cede ante la queja formal de un Estado.

Por otro lado, mientras en Israel se respira indignación, en el campamento de refugiados de Shati, en Gaza, la imagen de Yamal fue pintada sobre los escombros de edificios destruidos como señal de gratitud.

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El fútbol europeo bajo la sombra del conflicto en Oriente Medio

La Asociación Palestina de Fútbol también se sumó a las muestras de agradecimiento, lo que termina de polarizar la figura del jugador en el escenario internacional. Esta ofensiva diplomática contra Yamal ocurre en un momento sensible, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina. Se anticipa que esta tensión se traslade al torneo que se jugará en Estados Unidos, donde el escrutinio sobre las opiniones políticas de los futbolistas será extremadamente alto debido a las alianzas geopolíticas.

La respuesta, o el silencio, del Barcelona marcará un precedente sobre cómo los grandes clubes gestionan la identidad política de sus estrellas en un mundo cada vez más fracturado.

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