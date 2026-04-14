Champions League: Atlético de Madrid aguantó los embates de Barcelona y está en semifinales

El Colchonero perdió 2 a 1 en casa ante los Culés, pero se quedó con la serie con un resultado global de 3-2. Así, se metió entre los cuatro mejores.

Atlético de Madrid y Barcelona protagonizaron un verdadero partidazo en el desquite de los cuartos de final de la UEFA Champions League, que decantó en la clasificación del Colchonero luego de una derrota 2 a 1 en el duelo de vuelta, y la victoria 3 a 2 en el global.

El resultado obtenido por los de Diego Simeone en la ida provocó que el cuadro Blaugrana no tenga otra alternativa que salir a buscar el descuento de manera rápida para meterse en partido. Ese fue el combustible que permitió sostener una presión altísima sobre la salida local, y obtener dividendos.

Presión de Lamine Yamal, y descuento de Barcelona: Embed ¡¡APARECIÓ EL CRACK!! LAMINE YAMAL DEFINIÓ ANTE MUSSO Y FIRMÓ EL 1-0 (1-2 global) DE BARCELONA ANTE ATLÉTICO DE MADRID EN 4 MINUTOS DEL PT.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ak1Ktvq5BP — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026 Sólo transcurrían tres minutos cuando Lamine Yamal ahogó al zaguero francés Lenglet, obligandolo a equivocarse en el pase destinado a su propio arquero. Ferrán Torres capturó el balón, y le cedió el tanto al talentoso joven Culé. En un suspiro, Barcelona ya estaba cerca del milagro y el miedo se apoderaba del dueño de casa.

Esta situación se agravó a los 24 minutos, cuando Dani Olmo sacó de la galera una asistencia de novela para que Ferrán Torres le gane el duelo a Lenglet, y le reviente el arco a Juan Musso con un disparo al ángulo. Golazo que borró la ventaja Colchonera en la serie, abriendo otro partido.

Ferrán Torres estampó el 2 a 0: Embed ¡¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! FERRAN TORRES SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ BIEN PARA EL 2-0 (2-2 global) DE BARCELONA VS. ATLÉTICO DE MADRID. ¡BENDITA #CHAMPIONSxESPN!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3ODlaJLAQm — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026 Cuando todo se derrumbaba y el milagro de los de Hansi Flick se hacía realidad, Atlético de Madrid resurgió desde las cenizas. Sobre 30', Ademola Lookman recibió la pelota tras una larga posesión que contó con la participación de todos los futbolistas locales, y aportó algo de tranquilidad con el 1-2.