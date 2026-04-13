13 de abril de 2026 - 20:55

Boca espera por Barcelona de Guayaquil pero la duda es el oriental Merentiel

Este martes desde las 21, Boca recibe al "Ídolo del Astillero" en la Bombonera por la segunda fecha de la Libertadores

El jugador Miguel Merentiel de Boca júniors

El jugador Miguel Merentiel de Boca júniors

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

A días del Superclásico ante River, Boca tendrá otro examen este martes a la noche por la segunda fecha de la Copa Libertadores contra Barcelona de Ecuador en la Bombonera.

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El Xeneize recibe al equipo de Guayaquil desde las 21 y el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

Después de darle descanso a casi todos los titulares el sábado en el empate contra Independiente, Claudio Úbeda hará 10 cambios y pondrá lo mejor.

Agustín Marchesín, que volvió contra el Rojo después de una lesión, será el único que continúe en el equipo. Los demás serán: Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Delgado, Ascacibar, Aranda; Merentiel y Bareiro.

La gran duda en Boca

El uruguayo Miguel Angel Merentiel arrastra una molestia física y no está al ciento por ciento, por lo que de persistir ese inconveniente, será reemplazado por Milton Giménez, quien viene de marcar de penal el empate contra Independiente.

El Xeneize lleva 11 partidos invicto y arrancó la copa con un triunfo como visitante, 2 a 1 ante Universidad Católica en Chile. Barcelona, que tiene a Darío Benedetto, perdió 1 a 0 de local con Cruzeiro.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Arbitro: Wilmer Roldán

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