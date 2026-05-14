Néstor Ortigoza protagonizó una pelea en un boliche: lo sacaron entre cinco patovicas

El exfutbolista y exdirigente de San Lorenzo , Néstor Ortigoza , quedó envuelto en un fuerte escándalo luego de protagonizar una pelea dentro de un boliche de la provincia de Buenos Aires. La situación terminó con la intervención de personal de seguridad y su retiro forzado del lugar.

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El episodio ocurrió durante el fin de semana en Tropitango Bailable , ubicado en la localidad bonaerense de El Talar . Allí, el Ortigoza se encontraba acompañado por su pareja, Rocío Oliva .

Según trascendió, el conflicto comenzó en medio de una discusión dentro del establecimiento y fue escalando hasta derivar en empujones, forcejeos y golpes entre varias personas presentes en el lugar.

De acuerdo con distintas versiones sobre el hecho, Ortigoza habría reaccionado para intentar defender a Rocío Oliva , quien denunció públicamente haber sido maltratada por personal de seguridad del boliche.

Néstor Ortigoza se cagó a trompadas en un boliche y lo sacaron los patovicas pic.twitter.com/Us1XJCemlo

La situación tomó mayor repercusión luego de que se difundiera un video de varios minutos en el que puede observarse el desarrollo completo del incidente dentro del local bailable.

En las imágenes se ve al exjugador involucrado en medio de una discusión multitudinaria mientras el clima se vuelve cada vez más tenso. Minutos después intervienen los patovicas del lugar, que intentaron controlar la situación utilizando punteros láser verdes para abrirse paso entre la multitud.

Néstor Ortigoza junto a Rocío Oliva Néstor Ortigoza junto a Rocío Oliva.

Tras los primeros golpes y forcejeos, los efectivos de seguridad rodearon al exfutbolista para intentar reducirlo y retirarlo del sector donde se desarrollaba el conflicto. Según relató Rocío Oliva, Ortigoza “se volvió loco” al intentar defenderla luego de que, presuntamente, uno de los patovicas la tomara del cuello.

Sin embargo, la contextura física del exjugador complicó el operativo de contención. Finalmente fueron necesarios cinco integrantes del personal de seguridad para retirarlo del lugar mientras perdía estabilidad.

Tanto Ortigoza como Oliva sostienen que la reacción del exfutbolista estuvo motivada por la intención de protegerla ante una agresión. Además, el exdirigente de San Lorenzo aseguró que una amiga suya también fue hostigada por empleados de seguridad del boliche.

Posibles acciones legales tras el incidente

Luego del escándalo, tanto la pareja como los responsables del establecimiento analizan iniciar acciones judiciales por lo ocurrido durante la madrugada. El episodio volvió a colocar a Ortigoza en el centro de la escena pública, especialmente porque el exfutbolista ya enfrenta una causa judicial por presunta violencia de género tras una denuncia presentada por su exesposa, Lucía Cassiau.

Ese expediente tomó notoriedad luego de la difusión de videos publicados en redes sociales donde, según trascendió, se observaban agresiones verbales y físicas atribuidas al exjugador.