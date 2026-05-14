Semifinales del Torneo Apertura con árbitros confirmados en medio de la polémica por el VAR

El Chino Martínez Quarta fue una de las figuras en el triunfo Millonario ante Gimnasia de La Plata.

En el estadio Monumental, el sábado 16 de mayo, el encuentro entre el equipo de Núñez y el conjunto rosarino será dirigido por Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del sistema VAR. El partido marcará un duelo de alto voltaje deportivo y también mediático, en un contexto atravesado por la discusión sobre el arbitraje en las últimas instancias del certamen.

El domingo 17, desde las 17 en La Paternal, Argentinos Juniors recibirá a Belgrano con Nazareno Arasa como juez principal y Lucas Novelli en la cabina del VAR. El Bicho buscará aprovechar su localía ante un conjunto cordobés que viene de dar un golpe en los cuartos de final.

Las designaciones llegan en medio de una fuerte polémica por el arbitraje en los cuartos de final, especialmente tras el triunfo de Rosario Central por 2 a 1 sobre Racing en el Gigante de Arroyito. Luego de ese encuentro, el presidente de la Academia, Diego Milito, expresó su malestar al sostener que su equipo se sintió “perjudicado” y cuestionó el nivel de las decisiones arbitrales.

Ángel Di María Ángel Di María se mostró molesto por las declaraciones de Milito, presidente de Racing. Gentileza.

Di María le contestó a Milito

El cruce escaló también fuera de la cancha. Ángel Di María respondió con un extenso mensaje en redes sociales, donde defendió a Rosario Central y cuestionó las críticas: sostuvo que el club suele ser blanco de cuestionamientos y apuntó contra lo que consideró un doble estándar en el análisis de los fallos.

En paralelo, el defensor canalla Juan Cruz Komar también se expresó en redes con publicaciones que repasaron jugadas polémicas de temporadas anteriores, involucrando a equipos como Racing y River, lo que sumó tensión en la previa del cruce de semifinales.

En lo deportivo, River llega tras superar a Gimnasia por 2-0 en el Monumental, mientras que Rosario Central avanzó luego de vencer a Racing por 2-1 en tiempo suplementario. Del otro lado del cuadro, Argentinos eliminó a Huracán por 1-0 en el alargue y Belgrano hizo lo propio ante Unión de Santa Fe con un triunfo por 2-0 en Córdoba.

Designaciones

Sábado 16 de mayo

19.30: River Plate (2°B) vs Rosario Central (4°B) (TNT Sports / ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

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Domingo 17 de mayo

17.00: Argentinos (3°B) vs Belgrano (5°B) (TNT Sports / ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez