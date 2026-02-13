Allanaron la sede de la Liga Mendocina de Fútbol por presunto desvío de fondos

En la tarde de este viernes, la sede de la Liga Mendocina de Fútbol en pleno centro mendocino fue allanada por la justicia en el marco de la investigación en curso contra su presidente Omar Sperdutti por presuntas maniobras fraudulentas en el manejo del dinero.
Las tareas investigativas que se dieron durante esta jornada estuvieron lideradas por Susana Muscianisi, fiscal de Delitos Económicos, y tenían como objetivo reunir material probatorio para la causa que investiga al presidente de la Liga Mendocina y a parte de su entorno por el presunto desvío de fondos que estaban destinados a gastos de la entidad.
El propio Sperdutti se encontraba en la sede de la entidad en ese momento, y mostró ante los medios de comunicación facturas que probarían su inocencia y la de su familia. Luego, también aseguró que se encontraba molesto por ser víctima de una percusión contra su persona.
Cómo es la causa cque investiga a Omar Sperdutti:
Cabe destacar que el dirigente es investigado de oficio por la Fiscalía de Delitos Económicos por una serie de transferencias que, según consta en la causa, rondan los 130 millones de pesos y salieron de las cuentas de la Liga hacia empresas vinculadas a familiares directos: DHP60 SAS, a cargo de su esposa, y Transosgui S.A., controlada por sus hijos. Las operaciones, realizadas en distintos tramos durante 2025 y 2026, son cuestionadas por los denunciantes por una presunta falta de respaldo contable suficiente.
Hace algunas semanas, en diálogo con Diario Los Andes, Omar Sperdutti admitió las transferencias: “Con lo que ha pasado ahora, con todo lo que se generó, por supuesto que no lo haría”, reconoció. Sin embargo, aseguró que las mismas fueron para solucionar inconvenientes propios de la Liga. “Hubo personas que iban a conseguir plata para todo el fútbol y no consiguieron nada. Y tuvimos que salir sobre la hora a pagar todo. Había selecciones que no podían viajar, no había transporte, no había hoteles, no había comida. Y no podíamos dejar parado al fútbol. Eso se hizo para que el fútbol no se caiga”.