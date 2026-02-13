Allanaron la sede de la Liga Mendocina de Fútbol por presunto desvío de fondos

La tarde de este viernes resultó muy movida para el ente rector del fútbol local, en el marco de la causa que investiga maniobras fraudulentas.

En la tarde de este viernes, la sede de la Liga Mendocina de Fútbol en pleno centro mendocino fue allanada por la justicia en el marco de la investigación en curso contra su presidente Omar Sperdutti por presuntas maniobras fraudulentas en el manejo del dinero.

Las tareas investigativas que se dieron durante esta jornada estuvieron lideradas por Susana Muscianisi, fiscal de Delitos Económicos, y tenían como objetivo reunir material probatorio para la causa que investiga al presidente de la Liga Mendocina y a parte de su entorno por el presunto desvío de fondos que estaban destinados a gastos de la entidad.

El propio Sperdutti se encontraba en la sede de la entidad en ese momento, y mostró ante los medios de comunicación facturas que probarían su inocencia y la de su familia. Luego, también aseguró que se encontraba molesto por ser víctima de una percusión contra su persona.

Cabe destacar que el dirigente es investigado de oficio por la Fiscalía de Delitos Económicos por una serie de transferencias que, según consta en la causa, rondan los 130 millones de pesos y salieron de las cuentas de la Liga hacia empresas vinculadas a familiares directos: DHP60 SAS, a cargo de su esposa, y Transosgui S.A., controlada por sus hijos. Las operaciones, realizadas en distintos tramos durante 2025 y 2026, son cuestionadas por los denunciantes por una presunta falta de respaldo contable suficiente.