Tenis: Cerúndolo y el palito para el titular de ATP, "Para ser un 250, el Argentina Open es un lujo"

El jugador de tenis nacional Francisco Cerúndolo aprovechó la presencia del presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi, para pedirle luego de su consagración en el Argentina Open que el torneo suba de rango: “Para ser 250 es un lujo. Andrea…”.

Cerúndolo gritó campeón por primera vez en el Buenos Aires Lawn Tennis Club luego del gran triunfo en la final ante el italiano Luciano Darderi por 6/4 y 6/2.

Durante la premiación, no solo le hizo el pedido a Gaudenzi, sino que se emocionó al recordar lo que le costó ganar este torneo, donde había perdido las finales de 2021 y 2025 ante su compatriota Diego Schwartzman y el brasilero Joao Fonseca, respectivamente: “Venía golpeando la puerta muchas veces, no se abría y creo que hoy lo logré”.

Luego, en conferencia de prensa, ubicó este triunfo como uno de los más importantes de su carrera, ya que lo puso “muy arriba por todo el condimento y el contexto que llevaba. Fue por lejos el mejor partido que jugué en este torneo y era lo que necesitaba para ganar este domingo”.

Por otra parte, confesó que “muchísimas veces se me pasó por la cabeza este logro. Fui creciendo tenísticamente, me fui posicionando en el ranking y me venía cada vez más candidato en este torneo”. Y añadió: “Al comienzo de la semana iba partido a partido, para darme la chance de jugar la final y que sea lo que tenga que ser”.

Por último, subrayó que “esto fue fruto de un trabajo de muchos años. Mucha gente piensa que capaz lo mío es solo talento, pero trato siempre de mejorar y complementar mi tenis. Me pone contento el nivel que estoy logrando”.