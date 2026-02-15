15 de febrero de 2026 - 21:43

Tenis: Cerúndolo y el palito para el titular de ATP, "Para ser un 250, el Argentina Open es un lujo"

La idea del jugador nacional con este dardo, es que ojalá el principal torneo de tenis del país suba de rango

Tenis. Francisco Cerúndolo tiró un palito al titular de la ATP Andrea Gaudenzi

Tenis. Francisco Cerúndolo tiró un "palito" al titular de la ATP Andrea Gaudenzi

Foto:

NA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis nacional Francisco Cerúndolo aprovechó la presencia del presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi, para pedirle luego de su consagración en el Argentina Open que el torneo suba de rango: “Para ser 250 es un lujo. Andrea…”.

Leé además

Tenis. Francisco Cerúndolo sumó un paso importante en su carrera tras ganar el Argentina Open

Tenis: Cerúndolo se suma a la lista de jugadores locales que gritaron campeón en el Argentina Open

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Luciano Darderi será el rival de Francisco Cerúndolo en el Argentina Open 2026

Tenis: Una final para alquilar balcones en el Argentina Open

Por Gonzalo Tapia

Cerúndolo gritó campeón por primera vez en el Buenos Aires Lawn Tennis Club luego del gran triunfo en la final ante el italiano Luciano Darderi por 6/4 y 6/2.

¿Qué hizo Cerúndolo en la premiación del Argentina Open?

Durante la premiación, no solo le hizo el pedido a Gaudenzi, sino que se emocionó al recordar lo que le costó ganar este torneo, donde había perdido las finales de 2021 y 2025 ante su compatriota Diego Schwartzman y el brasilero Joao Fonseca, respectivamente: “Venía golpeando la puerta muchas veces, no se abría y creo que hoy lo logré”.

Luego, en conferencia de prensa, ubicó este triunfo como uno de los más importantes de su carrera, ya que lo puso “muy arriba por todo el condimento y el contexto que llevaba. Fue por lejos el mejor partido que jugué en este torneo y era lo que necesitaba para ganar este domingo”.

Por otra parte, confesó que “muchísimas veces se me pasó por la cabeza este logro. Fui creciendo tenísticamente, me fui posicionando en el ranking y me venía cada vez más candidato en este torneo”. Y añadió: “Al comienzo de la semana iba partido a partido, para darme la chance de jugar la final y que sea lo que tenga que ser”.

Por último, subrayó que “esto fue fruto de un trabajo de muchos años. Mucha gente piensa que capaz lo mío es solo talento, pero trato siempre de mejorar y complementar mi tenis. Me pone contento el nivel que estoy logrando”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. Javier Frana capitán de la selección argentina YPF

Tenis: Turquía será el rival en Copa Davis

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Francisco Cerúndolo llegó a la final del Argentina Open 2026.

Tenis: Cerúndolo le ganó a Etcheverry y se metió en su tercera final en el Argentina Open

Por Gonzalo Tapia
Tenis. El jugador de Tenis nacional, Sebastián Báez en acción.

Tenis: En la jornada sabatina se juegan las semifinales del Argentina Open.

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Mariano Navone es uno de los tenistas nacionales que estará presente en el Brasilian Open

Tenis: Se sorteó el cuadro principal del ATP 500 de Río, que contará con nueve argentinos

Por Gonzalo Tapia