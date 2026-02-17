FADEP y la década soñada: de proyecto formativo a potencia regional

La vida reciente del fútbol de Mendoza está repleta de páginas gloriosas escritas por sus históricas instituciones locales. Sin embargo, en medio de los nombres ilustres aparece uno que a fuerza de paciencia y proyección se ganó su lugar en la conversación: Fundación Amigos por el Deporte ( FADEP ).

FADEP venció a La Amistad en una final de alto voltaje y logró el ascenso al Torneo Federal A

Fundado hace solamente 13 años por el entonces arquero mendocino de Primera División Sebastián Torrico , el Cóndor nació como un club orientado a la formación y contención de juveniles . Pero no se quedó allí, y en una década construyó un camino increíble con su plantel superior.

Desde su debut en la Liga Mendocina en 2016 hasta el ascenso al Torneo Federal A pasaron apenas 10 años. Un período repleto de títulos y vueltas olímpicas , que lo posicionó como uno de los equipos más fuertes de toda la región y todo un ejemplo de crecimiento sostenido .

Los números en el ámbito local son contundentes. FADEP es el club que más títulos ganó en los últimos diez años (3 anuales), superando a instituciones con mucha historia como Atlético Club San Martín (2), Gutiérrez Sport Club (2), CEC (2), Andes Talleres (1), o Atlético Argentino (1). Además, contando los subcampeonatos, el cuadro de Russell estuvo presente en 6 de las últimas 10 definiciones. Una locura.

El nacimiento de esta gloriosa etapa fue en el 2016, cuando la primera participación en la Segunda División de la Liga Mendocina terminó con el ansiado ascenso, en un torneo que lo tuvo como principal perseguidor del campeón Andes Talleres. Seis meses después, Fundación gritó campeón en su debut en la Primera División producto de una campaña inolvidable donde jugó 38 encuentros, de los cuales ganó 27, empató 9 y perdió solamente 2. Además, la frutilla del postre fueron los 84 goles a favor y la victoria por 2 a 0 en la final disputada en Maipú ante Godoy Cruz.

Ese título le valió la obtención de un cupo para disputar el Torneo Federal C 2017, hoy extinto. Tal sucedió en el plano provincial, en poco tiempo el elenco de Torrico se erigió como el gran equipo a vencer. En su segunda participación, la del 2018, salió campeón al ganarle la final a Rincón del Atuel por 2 a 1 en el global (empate 1 a 1 la ida, victoria 1 a 0 en el Sur) y se adueñó de un lugar en el recién creado Torneo Regional Federal Amateur (que unificó el Federal B y C a partir de 2019).

El dolor de la final perdida como combustible para la revancha:

image

Allí, en el cuarto escalón del fútbol argentino, FADEP siguió demostrando su enorme nivel deportivo. En el segundo año en la categoría (después de un mini torneo frustrado por el COVID), logró meterse en la final por el ascenso tras eliminar al Atlético San Martín con un recordado golazo de Juan Pablo Montaña. De todas formas, la gloria se esfumó por muy poco en una dolorosa derrota por 2 a 0 ante Independiente de Chivilcoy, en el Coloso de Barrio Talleres de Ferro de La Pampa.

Cinco años después, con dos títulos anuales de Liga en el medio, FADEP volvió a la misma instancia que había pisado en 2021. Esta vez, mejor armado y con un plantel que arrasó con todos los rivales que se cruzó. Apenas perdió 1 partido, y terminó invicto de local, con el agregado de contar con el máximo artillero de la temporada (Gonzalo Klusener). Ahora no podía escaparse.

Así, como lo indica su joven pero prolífica historia, el Cóndor tomó el toro por las astas y se adueñó del premio mayor. La Amistad de Cipoletti fue el último escalón hacia lo que merecía hace rato: el arribo a las categorías profesionales de AFA. Merecido premio para una institución que es profesional hace rato, y que tiene paño para seguir creciendo.

Es cierto que el partido estuvo rodeado de polémicas, siendo tapa de todos los diarios por los incríbles errores del árbitro Diego Novelli. Pero reducir a FADEP solamente a eso sería un error. Sería ignorar a una institución que consiguió dar más vueltas olímpicas que cualquier otro club de Mendoza en la última década.

Lo institucional, otro plano donde creció el Cóndor:

image

Por fuera de lo estrictamente deportivo, FADEP también creció a pasos agigantados. En 2019 comenzó la construcción de su propio predio deportivo en Calle Pública y Espejo, de Russell. Allí se levantaron seis canchas de fútbol, vestuarios, quincho/buffet, y oficinas. Realmente, un centro de entrenamiento de primer nivel.

En los últimos años, también se llevó a cabo la construcción de tribunas y cabinas en la cancha principal, donde hace de local el primer equipo. En ese aspecto, se rumorea con más obras para el futuro cercano. Sólo queda aplaudir.