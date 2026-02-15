FADEP venció a La Amistad en una final de alto voltaje y logró el ascenso al Torneo Federal A

Fundación Amigos por el Deporte ( FADEP ) venció 3 a 2 a La Amistad, y logró quedarse con el ascenso en el Torneo Regional Federal Amateur . El Cóndor sufrió hasta el cierre, cuando pasó a ganarlo con un gol de penal.

El plan de partido del Cóndor se basó en la presión alta sobre la salida de La Amistad, con el objetivo de forzar el error y hacerse rápido con el control del balón . Una vez obtenido ese primer punto, el cuadro mendocino la movió con conciencia para generar espacios.

Así llegaron las primeras chances de peligro, con un remate desde tres cuartos de Matías Navarro que contuvo sin problemas el arquero Exequiel Lara, y con un increíble errado de Gonzalo Klusener en el punto penal, tras el excelente pase en cortada de Pablo Dellarole, el fallo del defensor en el cierre y el centro atrás de Luciano Ortega.

La Amistad comenzó a crecer con el transcurrir del reloj, y se arrimó al arco de Aracena a través de su delantero centro Santiago Gómez, que sacó dos disparos apenas desviados con menos de un minuto de diferencia entre ambos.

Cuando mejor estaba el elenco de Cipoletti, el Rojinegro golpeó y recuperó la iniciativa . Ocurrió a los 22’, con el preciso centro de Luciano Ortega y el cabezazo letal de Brian Zabaleta, que pisó el área por sorpresa para marcar el 1 a 0. Luego llegaron el intento por arriba de Klusener y el tiro libre de Dellarole que se fue cerquita.

Pero el primer tiempo tenía una sorpresa más. Cuando FADEP parecía cómodo y con el control del trámite, su rival alcanzó el empate con el estupendo disparo de Mauro García que se estrelló en el travesaño, y el olfato goleador del central Nicolás Figueroa para mandarla a guardar.

A Fundación le costó el inicio del complemento, teniendo en cuenta el buen ingreso de Joel Juárez en La Amistad. La carta de presentación del 17 fue peleándola y ganando ante Bonacorso, para luego centrar buscando la posición de Santiago Gómez, que la tiró por arriba del travesaño. Parecía mejor el elenco patagónico.

Sin embargo, a los 11 el marcador volvió a moverse y esta vez con polémica. Ortega y Bonacorso se juntaron por derecha, el lateral tiró centro y Gonzalo Klusener cayó al suelo por lo que pareció un leve contacto con Lucas Mellado. El árbitro Diego Novelli no dudó y cobró penal más expulsión para el volante. El propio Klusener canjeó la sentencia máxima por el 2 a 1.

El conjunto de Alfredo Tizza absorvió el golpe y redobló el esfuerzo para intentar alcanzar la igualdad, lo que obtuvo a los 27' con el centro de Nicolás Alonso y el desvío en el segundo palo de Santiago Gómez. Delirio para los de Río Negro.

El trámite se rompió con el 2 a 2, y se tornó algo desordenado y apasionante. FADEP se arrimó con un disparo de Emiliano Gómez que reventó el palo y otro de Gizzi a las manos de Lara, La Amistad respondió con un zurdazo sin puntería de Santiago Gómez.

El partido se iba derecho a la tanda de penales cuando llegó la otra polémica de la tarde: González estaba emparejado con Persia, que cayó al suelo provocando la sanción de Novelli a los 47 minutos del complemento, lo que causó la bronca Patagónica y el tanto de Gonzalo Klusener.

Ascendió Fundación, después de arrasar durante todo el campeonato con un equipo de mucha jerarquía y sufrir en una final de alto voltaje. Así, a partir de este mes de marzo serán tres los mendocinos en el Torneo Federal A. ¡Felicitaciones, Cóndor!

Formaciones de FADEP - La Amistad:

FADEP (3): Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Bruno Costella,Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartúa, Pablo Dellarole, Matías Navarro; Luciano Ortega, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

La Amistad (2): Exequiel Lara; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Diego Martinez, Kevin Guajardo, Mauro García, Santiago Gómez. DT: Alfredo Tizza.

Datos del partido:

Estadio: Osvaldo Centioni, Villa Mercedes

Árbitro: Diego Novelli

Goles: PT: 22' Brian Zabaleta (F), 45' Nicolás Figueroa (LA). ST: 14' y 51' Gonzalo Klusener -p x2- (F), 27' Santiago Gómez (LA)

Cambios: ST: 00' J. Juárez por García (LA), 20' I. Pérez por Dellarole (F), 20' E. Gómez por Navarro (F), 30' M. Suárez por Alonso (LA) , 30' S. Garcés por Santa Cruz (LA), 34' U. Gizzi por Zabaleta (F), 39' N. Rodríguez por Gómez (LA), 39' N. Domínguez por Guajardo (LA), 41' M. Persia por Ortega (F)

Incidencias: ST: 11' Expulsado por doble amarilla Lucas Mellado (LA), 53' Expulsado Matías Persia por roja directa (F)