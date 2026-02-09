FADEP se medirá ante La Amistad por la final del Torneo Regional Amateur: día, horario y sede confirmada

El equipo mendocino ya conoce el escenario puntano donde se medirá por el ascenso. Descubrí qué se define este martes en la reunión clave de AFA.

Cuándo y dónde se jugará la final entre FADEP y La Amistad.

FADEP se encuentra ante los 90 minutos más trascendentes de su trayectoria institucional. Tras coronarse en la Región Cuyo, el equipo mendocino ya tiene sede confirmada en San Luis para la gran final ante La Amistad de Cipolletti. Una definición única que determinará quién sube al Torneo Federal A.

FADEP ya tiene el mapa trazado para la final más importante de su historia. Tras sellar su clasificación con una contundente goleada 3 a 0 ante Estudiantes de San Luis en la Zona Cuyo, el equipo mendocino ya conoce al rival que se interpondrá entre la Fundación y el ansiado ascenso al Torneo Federal A.

El oponente será La Amistad de Cipolletti, conjunto rionegrino que llega con el envión de haber revertido su propia serie final en la Zona Patagónica. Tras empatar en la ida, el equipo del sur goleó este domingo 3 a 0 a Boxing de Río Gallegos, demostrando ser un rival de cuidado para la instancia definitiva.

FADEP, la aplanadora del gol: goleó a Estudiantes y está en la final FADEP, la aplanadora del gol: goleó a Estudiantes y está en la final @phkily_lrr El estadio confirmado en Villa Mercedes y los detalles de la definición A diferencia de los cruces anteriores que se disputaron con partidos de ida y vuelta, esta final se jugará bajo una modalidad que añade dramatismo extremo: será a partido único en sede neutral. El Consejo Federal confirmó que el escenario elegido es el estadio de Jorge Newbery, ubicado en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.

Esta ubicación resulta estratégica para la delegación mendocina por su cercanía, aunque todavía restan definir datos logísticos cruciales para el traslado. Por este motivo, este martes a las 15:00 horas se llevará a cabo una reunión clave en la sede de la AFA. En ese encuentro, dirigentes de FADEP y de La Amistad, junto a autoridades del Consejo Federal, estipularán el día exacto, el horario y la distribución de entradas para los hinchas.