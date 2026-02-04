FADEP con día y árbitro definidos para buscar la final por el ascenso

En las últimas horas, el Consejo Federal dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino - AFA - confirmó el día y la hora de disputa del trascendental encuentro, además de comunicar el equipo arbitral que estará a cargo de impartir justicia. Así, todo está listo para vivir un partido que promete ser apasionante.

FADEP quiere seguir soñando despierto:

FADEP - Unión FADEP - Unión Prensa FADEP - archivo

Respecto a la jornada en la cual se disputará el match, será el próximo sábado desde las 18 horas en el estadio de Fundación Amigos por el Deporte, ubicado en Russell. El Rojinegro y el Verde tendrán el privilegio de ser la primera serie que defina a un finalista, ya que el resto de los encuentros se disputa entre el sábado a las 19.30 horas y el domingo, donde se determinará el rival del ganador de Cuyo (entre La Amistad de Cipoletti y Boxing Club de Río Gallegos).