FADEP con día y árbitro definidos para buscar la final por el ascenso

En las últimas horas, el Consejo Federal dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino -AFA- confirmó el día y la hora de disputa del trascendental encuentro, además de comunicar el equipo arbitral que estará a cargo de impartir justicia. Así, todo está listo para vivir un partido que promete ser apasionante.
Mientras tanto, el arbitraje del encuentro quedará a cargo de Fernando Rekers, acompañado por Luciano Morello, Brian Rekers y Gastón Ambrosino, todos oriundos de Córdoba. Se trata de un colegiado que habitualmente dirige el Torneo Federal A, en la zona de los mendocinos Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras.
Cronograma completo de las finales del Torneo Regional Federal Amateur:
Sábado 7
18hs: FADEP vs Estudiantes de San Luis - Fernando Rekers
19.30hs: Defensores de Vilelas vs Guaraní Antonio Franco - Lucas Gómez
Domingo 8
17hs: La Amistad de Cipoletti vs Boxing Club - Juan Ignacio Nebbietti
17:30hs: Escobar FC vs Colón de Chivilcoy - Matías Billone Carpio
20hs: Central Argentino SDE vs General Paz Juniors - Gustavo Benítes
20hs: Ferro de General Pico vs Racing de Olavarría - Maximiliano Manduca
21hs: Ben Hur vs Juventud Unida Gualeguaychú - Leandro Sosa