4 de febrero de 2026 - 16:43

FADEP con día y árbitro definidos para buscar la final por el ascenso

El Cóndor se medirá este fin de semana con Estudiantes de San Luis, en la vuelta de la final de Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur.

Foto:

Estudiantes de San Luis
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

FADEP - Estudiantes de San Luis

En las últimas horas, el Consejo Federal dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino -AFA- confirmó el día y la hora de disputa del trascendental encuentro, además de comunicar el equipo arbitral que estará a cargo de impartir justicia. Así, todo está listo para vivir un partido que promete ser apasionante.

FADEP quiere seguir soñando despierto:

Respecto a la jornada en la cual se disputará el match, será el próximo sábado desde las 18 horas en el estadio de Fundación Amigos por el Deporte, ubicado en Russell. El Rojinegro y el Verde tendrán el privilegio de ser la primera serie que defina a un finalista, ya que el resto de los encuentros se disputa entre el sábado a las 19.30 horas y el domingo, donde se determinará el rival del ganador de Cuyo (entre La Amistad de Cipoletti y Boxing Club de Río Gallegos).

Mientras tanto, el arbitraje del encuentro quedará a cargo de Fernando Rekers, acompañado por Luciano Morello, Brian Rekers y Gastón Ambrosino, todos oriundos de Córdoba. Se trata de un colegiado que habitualmente dirige el Torneo Federal A, en la zona de los mendocinos Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras.

Cronograma completo de las finales del Torneo Regional Federal Amateur:

Sábado 7

  • 18hs: FADEP vs Estudiantes de San Luis - Fernando Rekers
  • 19.30hs: Defensores de Vilelas vs Guaraní Antonio Franco - Lucas Gómez

Domingo 8

  • 17hs: La Amistad de Cipoletti vs Boxing Club - Juan Ignacio Nebbietti
  • 17:30hs: Escobar FC vs Colón de Chivilcoy - Matías Billone Carpio
  • 20hs: Central Argentino SDE vs General Paz Juniors - Gustavo Benítes
  • 20hs: Ferro de General Pico vs Racing de Olavarría - Maximiliano Manduca
  • 21hs: Ben Hur vs Juventud Unida Gualeguaychú - Leandro Sosa
