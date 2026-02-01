FADEP se trajo un empate de San Luis y está a un paso de la final por el ascenso

Estudiantes de San Luis le ganó la pulseada a Huracán de San Rafael y está en la final

Los primeros minutos fueron propiedad del Cóndor, que comenzó más despierto y decidido a buscar el arco contrario que su rival. Algo que intentó a partir de la velocidad que le imprimieron sus volantes de buen pie para rotar el esférico y romper el bloque defensivo.

La superioridad se evidenció con la primera situación de peligro del partido, a los 11’: Ezequiel Bonacorso llegó hasta el fondo y tiró un buen centro, Marcos Abrahín la dejó muerta en el área, y Gonzalo Klusener remató por encima de varias cabezas, aunque sin superar la de Valentino Caro sobre la línea.

Esa acción fue el llamado de atención que necesitó el cuadro local para reaccionar. Comenzó a robarle la pelota a FADEP, y encontró la llave con salidas rápidas frontales para el pivoteo de sus delanteros.

A partir de allí comenzó a crecer la figura de Cristian Aracena , que le contuvo un remate a Matías Ruiz Sosa, descolgó un tiro libre de Iván Paz (el volante tuvo otra chance desde lejos que se fue apenas desviada), y ahogó el peligrosísimo disparo desde el punto penal de Ezequiel Sosa tras un rebote que entregó el propio arquero.

La segunda mitad fue diferente, sin dominio de ninguno de los dos sobre el otro. El trámite no mermó en su intensidad, sino en la claridad de los futbolistas de ataque. Por ese motivo, las chances no sobraron.

Estudiantes tuvo la suya cuando Ezequiel Sosa tiró centro pasado, Alexis Sosa centró de nuevo y Aracena la descolgó cuando se metía. FADEP respondió con una buena asociación entre los ingresados Luciano Ortega e Ignacio Pérez que terminó con un remate apenas desviado de este último, y con un cabezazo sin puntería de Gonzalo Klusener.

De allí hasta el final, la pierna fuerte y la disputa por el control de la pelota fueron una constante, lo que pareció ser más favorable para los planes del elenco mendocino. La igualdad sin tantos no se rompió, y el juego se esfumó.

La serie quedó abierta y se definirá en Russell el próximo fin de semana. Fundación sabe que tiene la final solamente a 90 minutos, y sueña con alcanzarla. Pero el Verde no se lo hará fácil. Promesa de partidazo para el sábado por la tarde.

Formaciones de Estudiantes de San Luis – FADEP:

Estudiantes (0): Marcos Abrahín; Valentino Caro, Juan Rosales, Brayam Sosa, Ezequiel Sosa; Alexis Sosa, Iván Paz, Matías Ruiz Sosa, Bautista Astudillo; Marcelo González, Juan Martín Amieva. DT: Fabio Giménez.

FADEP (0): Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero, Federico Pérez; Matías Navarro, Nicolás Igartúa, Pablo Dellarole, Brian Zabaleta; Matías Persia, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Datos del partido:

Estadio: Héctor Odicino – Pedro Benoza

Árbitro: Matías Billone Carpio

Cambios: PT: 27’ L. Ramírez por Zabaleta (F). ST: 17' A. Córdoba por Ruiz Sosa (E), 17' V. Valenzuela por Paz (E), 17' J. Bustamante por González (E), 17' I. Pérez por Navarro (F), 17' L. Ortega por Dellarole (F) , 33' T. López por Lucero (F), 33' E. Gómez por Persia (F), 35' D. Medina por A. Sosa (E), 43' F. Bustamante por Astudillo (E)