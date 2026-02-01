1 de febrero de 2026 - 20:02

FADEP se trajo un empate de San Luis y está a un paso de la final por el ascenso

El Cóndor empató 0 a 0 con el Verde en el primer duelo de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur.

FADEP - Estudiantes de San Luis

FADEP - Estudiantes de San Luis

Foto:

Estudiantes de San Luis
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Leé además

FADEP ya sabe como serán las finales del Regional

FADEP: en la previa del choque ante Estudiantes de San Luis, el Cóndor ya sabe cómo será la final

Por Emanuel Cenci
En un partido para el olvido, Huracán de San Rafael quedó eliminado.

Estudiantes de San Luis le ganó la pulseada a Huracán de San Rafael y está en la final

Por Redacción Deportes

Los primeros minutos fueron propiedad del Cóndor, que comenzó más despierto y decidido a buscar el arco contrario que su rival. Algo que intentó a partir de la velocidad que le imprimieron sus volantes de buen pie para rotar el esférico y romper el bloque defensivo.

La superioridad se evidenció con la primera situación de peligro del partido, a los 11’: Ezequiel Bonacorso llegó hasta el fondo y tiró un buen centro, Marcos Abrahín la dejó muerta en el área, y Gonzalo Klusener remató por encima de varias cabezas, aunque sin superar la de Valentino Caro sobre la línea.

Esa acción fue el llamado de atención que necesitó el cuadro local para reaccionar. Comenzó a robarle la pelota a FADEP, y encontró la llave con salidas rápidas frontales para el pivoteo de sus delanteros.

FADEP - Estudiantes de San Luis
FADEP - Estudiantes de San Luis

FADEP - Estudiantes de San Luis

A partir de allí comenzó a crecer la figura de Cristian Aracena, que le contuvo un remate a Matías Ruiz Sosa, descolgó un tiro libre de Iván Paz (el volante tuvo otra chance desde lejos que se fue apenas desviada), y ahogó el peligrosísimo disparo desde el punto penal de Ezequiel Sosa tras un rebote que entregó el propio arquero.

La segunda mitad fue diferente, sin dominio de ninguno de los dos sobre el otro. El trámite no mermó en su intensidad, sino en la claridad de los futbolistas de ataque. Por ese motivo, las chances no sobraron.

Estudiantes tuvo la suya cuando Ezequiel Sosa tiró centro pasado, Alexis Sosa centró de nuevo y Aracena la descolgó cuando se metía. FADEP respondió con una buena asociación entre los ingresados Luciano Ortega e Ignacio Pérez que terminó con un remate apenas desviado de este último, y con un cabezazo sin puntería de Gonzalo Klusener.

FADEP - Estudiantes de San Luis
FADEP - Estudiantes de San Luis

FADEP - Estudiantes de San Luis

De allí hasta el final, la pierna fuerte y la disputa por el control de la pelota fueron una constante, lo que pareció ser más favorable para los planes del elenco mendocino. La igualdad sin tantos no se rompió, y el juego se esfumó.

La serie quedó abierta y se definirá en Russell el próximo fin de semana. Fundación sabe que tiene la final solamente a 90 minutos, y sueña con alcanzarla. Pero el Verde no se lo hará fácil. Promesa de partidazo para el sábado por la tarde.

Formaciones de Estudiantes de San Luis – FADEP:

Estudiantes (0): Marcos Abrahín; Valentino Caro, Juan Rosales, Brayam Sosa, Ezequiel Sosa; Alexis Sosa, Iván Paz, Matías Ruiz Sosa, Bautista Astudillo; Marcelo González, Juan Martín Amieva. DT: Fabio Giménez.

FADEP (0): Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero, Federico Pérez; Matías Navarro, Nicolás Igartúa, Pablo Dellarole, Brian Zabaleta; Matías Persia, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Datos del partido:

Estadio: Héctor Odicino – Pedro Benoza

Árbitro: Matías Billone Carpio

Cambios: PT: 27’ L. Ramírez por Zabaleta (F). ST: 17' A. Córdoba por Ruiz Sosa (E), 17' V. Valenzuela por Paz (E), 17' J. Bustamante por González (E), 17' I. Pérez por Navarro (F), 17' L. Ortega por Dellarole (F) , 33' T. López por Lucero (F), 33' E. Gómez por Persia (F), 35' D. Medina por A. Sosa (E), 43' F. Bustamante por Astudillo (E)

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

FADEP - Unión

El Cóndor vuelta alto: FADEP fue muy superior y está en la final de Cuyo del Regional Federal

Por Emanuel Cenci
Insólito. Con un penal controvertido, Barracas terminó empatando en la última jugada del partido.   

Barracas Central y Riestra empataron 1-1 en un final polémico del Apertura de la Liga Profesional

Por Redacción Deportes
Franco Mastantuono, reprobado por los hinchas de Real Madrid

Noche de terror para Franco Mastantuono, que se fue silbado de la cancha

Por Redacción Deportes
Valentino Simoni, que no tuvo muchas chances frente al Ciclón, buscará volver al gol frente al Tatengue.

Gimnasia visita a Unión con la ilusión de seguir afirmándose: hora, TV y formaciones

Por Redacción Deportes