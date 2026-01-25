25 de enero de 2026 - 20:39

Estudiantes de San Luis le ganó la pulseada a Huracán de San Rafael y está en la final

Huracán de San Rafael no logró sostener el resultado ni meterse en partido y lo pagó caro, afuera en semifinales del Torneo Regional Amateur Cuyano.

En un partido para el olvido, Huracán de San Rafael quedó eliminado.




Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La participación de Huracán de San Rafael en el Torneo Regional Amateur, con vistas al Federal A, llegó a su fin tras caer por 2 a 0 en el global y como visitante ante Estudiantes de San Luis. De este modo, la próxima semana el Pincha puntano se medirá ante FADEP para definir al campeón cuyano.

El primer gol llegó por intermedio de Joaquín Bustamante, que sacó un derechazo letal para Pelayes, ya que el experimentado arquero de Huracán no pudo contener la trayectoria del balón con los pies. Apenas diez minutos más tarde, Juan Martín Amieva selló el 2 a 0 definitivo.

El Huracán que no llegó a puerto

Huracán de San Rafael llegaba esperanzado a este partido tras meterse en semifinales en una aguerrida llave del clásico mendocino. En la ida, el equipo de Pablo Jofré había controlado bien el encuentro, aunque el marcador terminó 0 a 0. Además, en el primer tiempo hubo un gol no convalidado para Estudiantes tras una jugada muy confusa en el arco de Pelayes, situación que el árbitro José Sandoval dejó pasar y ordenó continuar el juego.

Sin embargo, todo comenzó a desmoronarse con la expulsión de Jerónimo Vidal en el Globo amarillo, que obligó al DT a mover las fichas y a modificar la idea inicial a los 27 minutos. Desde allí, el partido nunca volvió a ser cómodo para el conjunto mendocino. En Estudiantes se destacó el Tanque Amieva, que su actuación fue estelar, además convirtió pero no gritó su gol por su pasado en Huracán, y el equipo puntano terminó sellando el pase a la final.

Con esta victoria en casa, Estudiantes de San Luis enfrentará la próxima semana a FADEP, que buscará el ascenso al Federal A. Juan Martín Amieva fue la figura del Pincha junto a Valentino Caro, esa dupla será clave ante el elenco mendocino. El equipo verdiblanco sueña con subir de categoría y compartir división con Juventud Unida de San Luis.

image
Juan Martín Amieva fue la figura de Estudiantes.

