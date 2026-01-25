25 de enero de 2026 - 20:19

Quién es Iker Zufiaurre, la apuesta de Claudio Úbeda en Boca Juniors

El juvenil ingresó en el complemento del encuentro que el Xeneize mantuvo con Deportivo Riestra por la Liga Profesional.

Iker Zufiaurre entró en Boca Juniors

Iker Zufiaurre entró en Boca Juniors

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Boca Juniors - Deportivo Riestra, por la Liga Profesional

Sin sobrarle nada, Boca Juniors superó a Deportivo Riestra con el gol de Di Lollo

Por Redacción Deportes
Incendio en la cancha de Boca.

Incendio frente a la cancha de Boca: cuatro personas atendidas y un restaurante evacuado

Por Redacción Policiales

La carta que el Sifón se había guardado debajo del brazo era el delantero Iker Zufiaurre. El delantero de 20 años ingresó a los 25 minutos del complemento en lugar de Lucas Janson para hacerse cargo de la definición Xeneize, y se ganó la ovación del público. La gente en La Bombonera entendió que debía mostrar apoyo y confianza al futbolista en sus primeros pasos, y encontró en los aplausos la manera de hacerlo.

Iker Zufiaurre tuvo otra chance en Boca Juniors:

Embed

Zufiaurre nació el 7 de octubre de 2005 en Adelia María, Córdoba. Llegó a Boca a sus 12 años, en el 2017. Desde allí se destacó en todas las divisiones del club hasta pisar Reserva, donde fue la figura del equipo que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20. Su mejor imagen la mostró en Quinta, cuando salió goleador del certamen con 15 tantos.

Esas grandes actuaciones le valieron la chance de pisar primera en el 2024, cuando el entrenador Mariano Herrón lo mandó al campo para que sume 5 minutos en la derrota 1 a 0 ante Atlético Tucumán. Luego, participó de dos partidos por Copa Sudamericana ante Nacional de Potosí. Sin embargo, no volvió a formar parte del plantel superior.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sin chances en Boca, Simoni llegó a Gimnasia y ya empieza a pagar su confianza con goles.

Valentino Simoni vive un debut soñado con Gimnasia en la Liga Profesional

Por Sergio Faria
Auzmendi podría recalar en Boca Juniors

Boca Juniors negocia a contrarreloj por dos jugadores

Por Redacción Deportes
Santiago Ascacíbar, seguido por River Plate y Boca Juniors

Ascacibar le tiró una indirecta a River Plate y Boca Juniors: "Estoy a la expectativa"

Por Redacción Deportes
AFA ya tiene a los árbitros para la fecha 1

AFA confirmó los árbitros y la TV para el comienzo de la Liga Profesional

Por Redacción Deportes