Quién es Iker Zufiaurre, la apuesta de Claudio Úbeda en Boca Juniors

El juvenil ingresó en el complemento del encuentro que el Xeneize mantuvo con Deportivo Riestra por la Liga Profesional.

Boca Juniors no hallaba el camino para vulnerar el arco defendido por Ignacio Arce, y la paciencia se iba terminando de a poco. En ese momento, el entrenador Claudio Úbeda se la jugó por un juvenil de la cantera, en su intento por vencer a Deportivo Riestra en el comienzo de la Liga Profesional.

La carta que el Sifón se había guardado debajo del brazo era el delantero Iker Zufiaurre. El delantero de 20 años ingresó a los 25 minutos del complemento en lugar de Lucas Janson para hacerse cargo de la definición Xeneize, y se ganó la ovación del público. La gente en La Bombonera entendió que debía mostrar apoyo y confianza al futbolista en sus primeros pasos, y encontró en los aplausos la manera de hacerlo.

Iker Zufiaurre tuvo otra chance en Boca Juniors: Embed La BANCA de los hinchas de BOCA: IKER ZUFIAURRE ingresa por LUCAS JANSON



@catalinasarra @gonzalosuli pic.twitter.com/8HvHVY1BEn — Diario Olé (@DiarioOle) January 25, 2026 Zufiaurre nació el 7 de octubre de 2005 en Adelia María, Córdoba. Llegó a Boca a sus 12 años, en el 2017. Desde allí se destacó en todas las divisiones del club hasta pisar Reserva, donde fue la figura del equipo que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20. Su mejor imagen la mostró en Quinta, cuando salió goleador del certamen con 15 tantos.

Esas grandes actuaciones le valieron la chance de pisar primera en el 2024, cuando el entrenador Mariano Herrón lo mandó al campo para que sume 5 minutos en la derrota 1 a 0 ante Atlético Tucumán. Luego, participó de dos partidos por Copa Sudamericana ante Nacional de Potosí. Sin embargo, no volvió a formar parte del plantel superior.