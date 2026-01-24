Habló Riquelme en la previa al debut de Boca: "Estamos en deuda con el hincha"

A horas del estreno oficial de Boca Juniors en la temporada 2026, el presidente Juan Román Riquelme se presentó en el stream de Flavio Azzaro para proyectar un mensaje claro sobre el presente del club. En un tono de autocrítica , Román admitió que el equipo todavía está en deuda y que las ambiciones siguen puestas en pelear grandes títulos.

Consciente de la exigencia que implica vestir la camiseta azul y oro, el histórico exjugador dejó en claro que la Libertadores sigue siendo una obsesión y una meta prioritaria: “ Es uno de los objetivos principales de Boca cada año y no va a ser distinto en 2026” , afirmó, en un mensaje que combina ambición y exigencia.

“ Estamos en deuda, sí, el equipo está en deuda . En Boca no es igual que jugar en cualquier equipo del mundo. Nos falta ese pacito para ganar, hay que reconocerlo . Este año hay que exigir a los jugadores al máximo, nos tienen que dar alegrías. Es hora de ganar . Se juega para los hinchas, no es de vende humo”.

“ Los jugadores saben que tienen que darle una alegría a los hinchas. Un título eh. Tienen la obligación de dar el presente . Soñamos con la Copa Libertadores , es muy importante para nosotros. No pienso en la fase del grupo, quiero que juguemos los 13 partidos”.

“ Nosotros queremos siempre tener un equipo más fuerte . Siempre queremos traer jugadores para que el equipo sea mejor, no traer por traer . A mí me preocupa que el equipo juegue bien. Trabajamos para intentar tener un grupo más fuerte . Estamos en enero, acaba de arrancar el campeonato…”.

“Con Ángel Romero hablé hoy durante todo el día. Si Dios quiere mañana o el lunes lo vamos a tener con nosotros. Están intercambiando papeles los abogados del club con los de Ángel. Ojalá podamos comunicarle al hincha de Boca que va a estar con nosotros. Si la cosa va normal, lo deberíamos tener en los próximos días”.

“A Kevin Serna lo han nombrado en varios mercados de pases. Pero hablo de las cosas que puedo. Cada vez que termina un torneo nombran 25 jugadores. Son las reglas del juego. Marino Hinestroza es un jugador rápido, habilidoso”.

“A Villa lo quiero mucho, le tengo cariño. ¿Mendoza es otro país o es Argentina? Porque desde que está parece que juega en otro país. Sebastián agarró un día, se fue a Colombia y volvió a los 40 días. Después decidió que era jugador libre o que no tenía más trabajo. Esa es la verdad, es simple. Con Miguel (Russo) lo vivimos juntos, se ha llevado muchas cosas a la tumba y yo también. Hemos vivido situaciones muy grandes“.

“Sabíamos que Úbeda iba a continuar. Era más fácil seguir cuando mi amigo nos dejó, lo normal. Sabía que si las cosas no salían bien después de lo de Miguel, iban a decir cosas malas. Cuando decidimos que llegue al club estábamos convencidos que era el entrenador que teníamos que tener. Nos ayudó mucho. Tuve que escuchar barbaridades en ese tiempo. Extraño mucho a Miguel. Lo tengo presente cada día conmigo“.

“Cavani es un fuera de serie, deportivamente, pero yo no soy el DT. Lo queremos tener dentro de la cancha y festejar goles. Las molestias o dolores llegan y está en una racha que no es positiva pero está trabajando al máximo. Esperemos que la semana que viene esté con el equipo“.

También se refirió a la ampliación de La Bombonera

“La Bombonera está cada vez más linda. No tiene nada que ver cómo era antes, a cómo es hoy. Estamos arreglando la puerta de Brandsen después de 30 años. Si el día de mañana podemos tener la cancha con más capacidad, lo vamos a hacer con felicidad“.

“No podés hacer otro estadio a 100 metros, es una regla, y la oposición mostró eso en las elecciones en los terrenos de Casa Amarilla, donde queremos hacer un microestadio para los deportes. Nosotros no lo podemos hacer porque nos tienen que aprobar una parcela y tenemos todo presentado eh. No nos autorizan por unos impuestos de la dirigencia anterior. No nos dan el permiso“.

“Disfruto lo que hago. Tengo un compromiso muy grande con el club y los hinchas. Desde que era jugador, elijo vivir los momentos de vacaciones en Don Torcuato, se me hace normal. Amo a mi club. Lo único que cambió es que mis hijos eran más chicos. Antes podía decir que eran lo más importante, ahora que son grandes puedo decir que es más importante mi club”.

“Yo quería jugar toda mi vida en Boca, me obligaron a irme, me dieron un empujoncito en 2002“.