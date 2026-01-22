22 de enero de 2026 - 14:37

Auzmendi y Serna, las dos sorpresas de Riquelme para reforzar Boca

Tras cerrar a Ángel Romero, Boca avanzó fuerte por Rodrigo Auzmendi y negocia con Fluminense por Kevin Serna para cubrir un sector clave del equipo.

Boca tiene en mente dos nuevos refuerzos.

Por Francisco Moreno

Juan Román Riquelme aceleró a fondo en el mercado de pases y comenzó a moverse con decisión tras la negativa de Marino Hinestroza. Luego de acordar la llegada de Ángel Romero, Boca avanzó por Rodrigo Auzmendi, delantero de Banfield, y abrió negociaciones formales por Kevin Serna, extremo colombiano de Fluminense.

Auzmendi podría recalar en Boca Juniors

Boca Juniors negocia a contrarreloj por dos jugadores

Por Redacción Deportes

En las últimas horas, Boca y Banfield retomaron conversaciones por Auzmendi. El pasado miércoles hubo un primer acercamiento, pero la propuesta fue considerada insuficiente por el Taladro. Este jueves, el club del sur envió una contraoferta que en Boca fue bien recibida y dejó la operación muy cerca de cerrarse.

Según pudo saberse, Banfield pidió 2 millones de dólares netos por el 100% del pase, una cifra que Boca analiza aceptar. El acuerdo no solo permitiría sumar al atacante, sino que también ayudaría a Banfield a pagar deudas, levantar inhibiciones y reforzar su plantel. Todo indica que Auzmendi sería el segundo refuerzo del ciclo.

Quién es Kevin Serna, el plan B que pasó a ser prioridad en Boca

Tras el revés con Hinestroza, Riquelme decidió pisar el acelerador para darle respuestas rápidas a Claudio Úbeda. En ese contexto apareció con fuerza el nombre de Kevin Serna, extremo colombiano que actualmente milita en Fluminense.

Boca ya presentó una oferta de 5 millones de dólares por la totalidad del pase, que fue rechazada por el club brasileño. Sin embargo, la distancia no parece insalvable, ya que Fluminense pretende 7 millones y las charlas continúan.

La negociación tomó mayor fuerza luego de los mensajes públicos del representante del jugador, Narciso Algamis, quien dio señales claras de que la transferencia podría concretarse en los próximos días.

Un ataque golpeado y la urgencia de refuerzos

Con varios delanteros lesionados, el sector ofensivo es hoy la principal preocupación de Boca. Por eso, mientras se ultiman detalles para oficializar a Ángel Romero, las gestiones por Auzmendi y Serna avanzan en paralelo y las próximas horas podrían ser decisivas.

Recordemos que Boca debuta en el Torneo Apertura el próximo domingo ante Deportivo Riestra, un encuentro que se jugará a las 18:30 en La Bombonera.

