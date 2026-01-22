Boca apretó el acelerador a último momento y ya tiene su primer refuerzo

Tras la frustración con Hinestroza, Boca pisó a fondo y ya cerró a un delantero paraguayo que es del gusto de Riquelme.

Boca Juniors aceleró en medio del mercado de pases y alcanzó un acuerdo verbal con el delantero paraguayo Ángel Romero, que podría convertirse en la primera incorporación del club rumbo a la temporada 2026. La negociación llegó después de que Boca viera frustrado el arribo de Marino Hinestroza, lo que obligó a la dirigencia a explorar nuevas alternativas ofensivas.

Romero, de 33 años y con pasado en San Lorenzo y Corinthians, llegó a la mesa de negociaciones como jugador libre tras finalizar su contrato con el club brasileño. El presidente Juan Román Riquelme y los dirigentes del "Xeneize" habrían acordado con el futbolista los términos básicos del contrato, un vínculo por un año con opción a extenderlo y el atacante viajaría al país en los próximos días para realizar la revisión médica y firmar su contrato.

tato_aguilera_619080014_18557795476000270_4055480884287623135_n Ángel Romero una buena opción para el ataque de Boca La idea de Boca es reforzar el frente de ataque con un jugador de experiencia que aporte presencia en el área y aporte alternativas en ofensiva, especialmente con las dudas que persisten alrededor del plantel debido a lesiones y salidas. Romero encaja como una opción inmediata para sumar gol y madurez en un plantel que busca consolidarse de cara al inicio del Torneo Apertura 2026 y a la Copa Libertadores.

Además de cerrar este acuerdo de palabra con Romero, Boca también mantiene gestiones por otros delanteros, como el colombiano Kevin Serna, extremo de Fluminense que está siendo evaluado como posible refuerzo junto al paraguayo.

image Los cupos por extranjeros siempre preocupan a el "Xeneize" La incorporación de Ángel Romero, además de la posibilidad de sumar a Kevin Serna, generó muchísima repercusión en el mundo Boca. Principalmente, por la cantidad de futbolistas no nacidos en Argentina que forman parte del plantel dirigido por Claudio Úbeda.