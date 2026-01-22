Boca apretó el acelerador a último momento y ya tiene su primer refuerzo

BocaJuniors aceleró en medio del mercado de pases y alcanzó un acuerdo verbal con el delantero paraguayo Ángel Romero, que podría convertirse en la primera incorporación del club rumbo a la temporada 2026. La negociación llegó después de que Boca viera frustrado el arribo de Marino Hinestroza, lo que obligó a la dirigencia a explorar nuevas alternativas ofensivas.
Romero, de 33 años y con pasado en San Lorenzo y Corinthians, llegó a la mesa de negociaciones como jugador libre tras finalizar su contrato con el club brasileño. El presidente Juan Román Riquelme y los dirigentes del "Xeneize" habrían acordado con el futbolista los términos básicos del contrato, un vínculo por un año con opción a extenderlo y el atacante viajaría al país en los próximos días para realizar la revisión médica y firmar su contrato.
Ángel Romero una buena opción para el ataque de Boca
Además de cerrar este acuerdo de palabra con Romero, Boca también mantiene gestiones por otros delanteros, como el colombiano Kevin Serna, extremo de Fluminense que está siendo evaluado como posible refuerzo junto al paraguayo.
Los cupos por extranjeros siempre preocupan a el "Xeneize"
La incorporación de Ángel Romero, además de la posibilidad de sumar a Kevin Serna, generó muchísima repercusión en el mundo Boca. Principalmente, por la cantidad de futbolistas no nacidos en Argentina que forman parte del plantel dirigido por Claudio Úbeda.
Actualmente, los únicos futbolistas que cuentan como extranjeros son Ander Herrera, Edinson Cavani, Carlos Palacios y Williams Alarcón, quien está próximo a conseguir la doble nacionalización. Una vez que la obtenga, liberará un cupo, algo que, en mayo de 2025, logró Miguel Merentiel.