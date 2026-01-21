21 de enero de 2026 - 16:23

Boca Juniors negocia a contrarreloj por dos jugadores

El Xeneize quiere abrochar dos refuerzos antes del comienzo del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Auzmendi podría recalar en Boca Juniors

Auzmendi podría recalar en Boca Juniors

Según trascendió, el propio Juan Román Riquelme tomó protagonismo y levantó el teléfono para iniciar los contactos con Ángel Romero, con el que mantiene una buena relación. El principal motivo por el cual es buscado por el Xeneize es porque resulta una alternativa accesible desde lo económico: el paraguayo quedó libre de Corinthians, por lo que sólo se debe negociar el contrato.

Sin embargo, la operación no es tan fácil. Para que el atacante pueda arribar, el club necesita liberar un cupo de extranjero, algo que se resolvería con la rescisión de Bruno Valdez, quien tenía un año más de vínculo y busca continuar su carrera en Cerro Porteño. Una vez destrabada esa salida, Boca planea ofrecerle a Romero un contrato por dos temporadas.

La otra puerta abierta está en Banfield. Desde La Ribera consultaron condiciones por Rodrigo Auzmendi, delantero de área de 25 años y un porte interesante (mide 1,91 metros). Desde lo deportivo, seducen sus 4 goles en 15 partidos con el Taladro.

Así, mientras las charlas con San Lorenzo por Cuello siguen sin avances concretos, Boca intenta resolver la urgencia ofensiva con una opción inmediata como Romero y un plan alternativo como Auzmendi, en un mercado para el olvido donde por el momento no sumó incorporaciones a su plantel.

