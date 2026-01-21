Boca Juniors negocia a contrarreloj por dos jugadores

El Xeneize quiere abrochar dos refuerzos antes del comienzo del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Tras la infructuosa negociación por Marino Hinestroza, Boca Juniors cambió de rumbo en el mercado de pases y ahora evalúa la llegada de dos futbolistas para reforzar el plantel de Claudio Úbeda previo al arranque del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Ángel Romero en la mira de Riquelme: image Según trascendió, el propio Juan Román Riquelme tomó protagonismo y levantó el teléfono para iniciar los contactos con Ángel Romero, con el que mantiene una buena relación. El principal motivo por el cual es buscado por el Xeneize es porque resulta una alternativa accesible desde lo económico: el paraguayo quedó libre de Corinthians, por lo que sólo se debe negociar el contrato.

Sin embargo, la operación no es tan fácil. Para que el atacante pueda arribar, el club necesita liberar un cupo de extranjero, algo que se resolvería con la rescisión de Bruno Valdez, quien tenía un año más de vínculo y busca continuar su carrera en Cerro Porteño. Una vez destrabada esa salida, Boca planea ofrecerle a Romero un contrato por dos temporadas.

Auzmendi podría jugar en Boca Juniors: image La otra puerta abierta está en Banfield. Desde La Ribera consultaron condiciones por Rodrigo Auzmendi, delantero de área de 25 años y un porte interesante (mide 1,91 metros). Desde lo deportivo, seducen sus 4 goles en 15 partidos con el Taladro.

Por ahora no hay una oferta formal, pero el interés tomó fuerza porque el Xeneize no cuenta con centrodelanteros al ciento por ciento desde lo físico, teniendo en cuenta que Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez están lesionados.