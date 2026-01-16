"Todo más cerca": el mensaje de Edinson Cavani que ilusiona a Boca

Con un dolor lumbar que lo ha marginado de los amistosos , el goleador generó preocupación, aunque el club confía en tenerlo para el inicio de la Liga Profesional.

Boca continúa con su intensa pretemporada con la mirada fija en los objetivos que tendrá en este 2026. Tras un primer amistoso ante Millonarios, el Xeneize se enfrentará a Olimpia de Paraguay en San Nicolás, pero una noticia revolucionó a los hinchas: Edinson Cavani está en plena recuperación por un dolor lumbar y en las últimas horas publicó un motivador mensaje.

Un 2025 complicado que aún pesa El delantero uruguayo tuvo un 2025 muy preocupante con fallos importantes y una lesión que lo complicó a lo largo del segundo semestre. Este dolor en la espalda le dificulta estar en óptimas condiciones y esta semana se sometió a un tratamiento, según indicó Claudio Úbeda en conferencia de prensa.

El delantero uruguayo se recupera de una lesión lumbar que lo privó de realizar la pretemporada con normalidad. Recuperación y cautela en el Xeneize De esta manera, en Boca esperan que Cavani pueda estar disponible para la primera fecha del Torneo Apertura ante Deportivo Riestra, por lo que se perdería los dos amistosos de pretemporada.

En medio de un clima de impaciencia de los hinchas con esta situación, el delantero publicó una foto en el entrenamiento con una frase motivadora. “Todo más cerca”, escribió.

La ilusión latente desde Uruguay A pesar de esta mala racha, en Danubio de Uruguay no pierden la ilusión de poder contar con Edinson Cavani antes de su retiro. El delantero ya explicó varias veces que su idea es colgar los botines en Boca, pero los hinchas no se resignan.