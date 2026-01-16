El nuevo equipo de la Fórmula 1 y su motor que generó polémica internacional

La Fórmula 1 está a nada de comenzar y los cambios para esta temporada traen escándalos y controversias. Esta vez, Ford, que unirá sus fuerzas con Red Bull, criticó las comparaciones con Cadillac, que está próxima a debutar en la categoría, donde las marcas tienen una rivalidad que trasciende el automovilismo.

Tras su última participación en la Fórmula 1 en 2004, bajo el nombre de Jaguar, Ford vuelve a la categoría al asociarse con Red Bull de cara a la nueva normativa de unidades de potencia de 2026. Tras una comparación inédita, Bill Ford calificó a los directores de Cadillac como "manifiestamente absurdos".

Ford y Cadillac continúan su histórica rivalidad en la Fórmula 1. Bill Ford calificó de “absurdos” los comentarios que comparaban a su marca con Cadillac, señalando que utilizan motores Ferrari y no hay participación de GM en su equipo. Su hijo, Will Ford, también descartó cualquier equivalencia entre ambas marcas.

El motor será brindado por Ferrari hasta 2028 y se espera que Cadillac empiece a crear los suyos propios debido a las grandes expectativas que hay acerca de la marca que batalló varias temporadas con la FIA para ingresar a la élite; además, con los grandes cambios para este 2026 en el reglamento y clasificaciones en la división, es una oportunidad única para el equipo para posicionarse lo más arriba, desde un principio.

Cadillac se une como el undécimo equipo de expansión, con bases en Silverstone y Estados Unidos, y usará motores Ferrari mientras desarrolla sus propios propulsores para 2029. La rivalidad entre las dos marcas, que viene de décadas de competencia en NASCAR, ya se refleja en declaraciones cruzadas antes de las pruebas de invierno.

El motor de la polémica

Cadillac utilizará motores Ferrari en su debut en la Fórmula 1, recurriendo a esta unidad híbrida que combina un V6 turbo de 1.6L con un sistema eléctrico, capaz de entregar más de 1000CV, e incluyendo también parte de la transmisión. Si bien el motor en sí no es un problema, la marca denunció que Mercedes y Red Bull aprovecharon un hueco en la normativa para generar ventaja a sus máquinas.

Con esta estrategia, la marca asegura un motor fiable desde el primer día mientras consolida su infraestructura en Silverstone y Estados Unidos, lista para competir al más alto nivel en la F1, donde dará sus primeros pasos en 2026. En contraparte, el motor de Red Bull seguirá dando de qué hablar.