Úbeda piensa en cuatro cambios en el once de Boca para enfrentar a Olimpia

Tras el empate con Millonarios, Úbeda planea dar más minutos a quienes sumaron pocos durante el último tramo en Boca.

Después de arrancar el año con un 0-0 ante Millonarios en La Bombonera, Boca Juniors ya apunta al duelo amistoso de este domingo frente a Olimpia de Paraguay en San Nicolás de los Arroyos, en lo que será una nueva prueba dentro de su pretemporada.

El técnico Claudio Úbeda busca rotar el plantel y dar oportunidades a futbolistas que no tuvieron muchos minutos en el último tramo de 2025. Para eso, en las prácticas previas dispuso un once alternativo con varios suplentes y juveniles, y de ese ensayo surgieron cuatro nombres que podrían ser titulares el fin de semana.

image Quiénes son los cuatro futbolistas que podrían ingresar en el once titular de Boca Los cuatro futbolistas que están en consideración para reemplazar a quienes jugaron ante Millonarios son, Lucas Blondel, Tomás Belmonte, Kevin Zenón y Alan Velasco. Estas variantes permitirían darle descanso a algunos habituales y, al mismo tiempo, rodaje a otras piezas del plantel en plena puesta a punto.

Blondel podría ingresar por Barinaga en la banda derecha, mientras que Belmonte y Zenón suman opciones en la zona de volantes, especialmente con el manejo cuidadoso que el cuerpo técnico está teniendo con figuras como Leandro Paredes y Ander Herrera tras el primer amistoso. Velasco, por su parte, aparece como alternativa ofensiva para ocupar el lugar de Brian Aguirre.

image Con estos cambios, Boca busca mantener un equilibrio entre el desgaste físico de la pretemporada y la necesidad de evaluar variantes antes del inicio oficial del Torneo Apertura 2026 y de la Copa Libertadores.

De cara a lo que viene, este amistoso ante Olimpia le servirá a Boca para seguir ajustando piezas y definir roles dentro del plantel. Con un calendario exigente por delante, el cuerpo técnico apunta a llegar al inicio de la competencia oficial con alternativas consolidadas y un equipo que combine ritmo, funcionamiento y confianza. image