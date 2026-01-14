Boca Juniors mereció mejor suerte, pero empató sin goles ante Millonarios

En el estreno del año, el Xeneize igualó 0 a 0 en La Bombonera con Millonarios de Colombia, por la Copa Miguel Ángel Russo.

Boca Juniors fue claramente superior a Millonarios de Colombia, pero no pudo doblegarlo y debió conformarse con una igualdad sin goles. Fue en La Bombonera, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo, de carácter amistosa. Exequiel Zeballos fue la figura, pero erró un penal.

La imagen que mostró el conjunto de Claudio Úbeda fue muy distinta a la que quedó en la retina de sus hinchas en la culminación del 2025. Mayor juego asociativo, rapidez a la hora de hacer rodar el balón, y movilidad en la zona ofensiva.

Gran parte de ese cambio se explica por un nombre: Ander Herrera. El ibérico mejoró su condición física y tuvo más participación en la creación, lo que alivió la tarea de Leandro Paredes. Así, el campeón del mundo no tuvo que hacerse cargo de cada avance local, y respiró con la ayuda de un volante con muchísima calidad.

image Millonarios pareció ser un simple partener en el primer tiempo, y prácticamente no aproximó peligro al arco defendido por Agustín Marchesín. Sin embargo, es cierto que en ese lapso tampoco sufrió ocasiones en su propia valla. Las únicas para destacar fueron un pase de Herrera que Zeballos no pudo aprovechar, y un tiro libre de Paredes que se fue por muy poco.

El español salió en el entretiempo para cuidarlo físicamente, pero Boca no mermó su rendimiento. Por el contrario, logró ser más directo en dominio colombiano, y generó múltiples situaciones de gol. Exequiel Zeballos fue el que tomó la batuta, y creó dos chances con habilitaciones a Williams Alarcón y Merentiel, que avisaron con disparos venenosos. El del uruguayo fue el más claro, estrellándose en el travesaño. El Changuito también tuvo dos remates que tapó De Amores.