Boca Juniors mereció mejor suerte, pero empató sin goles ante Millonarios

La imagen que mostró el conjunto de Claudio Úbeda fue muy distinta a la que quedó en la retina de sus hinchas en la culminación del 2025. Mayor juego asociativo, rapidez a la hora de hacer rodar el balón, y movilidad en la zona ofensiva.
Gran parte de ese cambio se explica por un nombre: Ander Herrera. El ibérico mejoró su condición física y tuvo más participación en la creación, lo que alivió la tarea de Leandro Paredes. Así, el campeón del mundo no tuvo que hacerse cargo de cada avance local, y respiró con la ayuda de un volante con muchísima calidad.
Millonarios pareció ser un simple partener en el primer tiempo, y prácticamente no aproximó peligro al arco defendido por Agustín Marchesín. Sin embargo, es cierto que en ese lapso tampoco sufrió ocasiones en su propia valla. Las únicas para destacar fueron un pase de Herrera que Zeballos no pudo aprovechar, y un tiro libre de Paredes que se fue por muy poco.
El español salió en el entretiempo para cuidarlo físicamente, pero Boca no mermó su rendimiento. Por el contrario, logró ser más directo en dominio colombiano, y generó múltiples situaciones de gol. Exequiel Zeballos fue el que tomó la batuta, y creó dos chances con habilitaciones a Williams Alarcón y Merentiel, que avisaron con disparos venenosos. El del uruguayo fue el más claro, estrellándose en el travesaño. El Changuito también tuvo dos remates que tapó De Amores.
Como si fuese poco, el dueño de casa contó con las dos más claras en la segunda mitad. Primero a los 11’, cuando Brian Aguirre buscó a Miguel Merentiel, que definió apenas desviado. Luego a los 26’, con el centro de Juan Barinaga que se cerró más de la cuenta y obligó el esfuerzo del arquero para mandarla al córner.
El trámite tenía a un clarísimo dominador, y merecía trasladarse al marcador. Sobre el final esto parecía concretarse con la falta dentro del área de Arias sobre Zeballos. El propio atacante ejecutó el penal, y De Amores se lució tapando el disparo.
Embed
¡NO FUE LA TARDE DEL CHANGO! ¡DE AMORES LE ATAJÓ EL PENAL A ZEBALLOS EN LA BOMBONERA!
Así, a pesar de hacer los méritos suficientes para quedarse con el triunfo, Boca no pudo pasar del empate en el primer amistoso del año. De todas formas, la igualdad no opacó la buena imagen que mostró el equipode cara a todo lo que viene.
Formaciones de Boca Juniors - Millonarios:
Boca (0): Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
Millonarios (0): Guillermo De Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia, Alex Paz; David Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Del Castillo, Alex Castro; Julián Angulo, Rodrigo Contreras. DT: Hernán Torres.
Datos del partido:
Estadio: La Bombonera
Árbitro: Ariel Penel
Cambios: ST: 00' W. Alarcón por Herrera (B), 00' D. Quintero por Paz (M), 00' B. Castro por A. Castro (M), 00' J. Arias por Silva (M), 19' T. Belmonte por Paredes (B), 19' M. Braida por Blanco (B), 19' R. Falcao García por Contreras (M), 32' Banguero por Valencia (M), 32' B. Campaz por Angulo (M), 39' S. Navarro por Martín (M), 40' K. Zenón por Aguirre (B)
Incidencias: ST: 44' Guillermo De Amores le contuvo un penal a Exequiel Zeballos