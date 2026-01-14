Godoy Cruz sigue sumando fútbol: nuevos ensayos y ritmo de preparación en la pretemporada

Godoy Cruz intensificó su puesta a punto rumbo a la Primera Nacional 2026 con una nueva jornada de fútbol en el predio de Coquimbito, donde el entrenador Mariano Toedtli volvió a poner a prueba a sus dirigidos en un ensayo frente a la Reserva de Gimnasia y Esgrima.
El objetivo del cuerpo técnico es mantener la exigencia física y futbolística antes del inicio de las duras competencias oficiales que tendrá "El Tomba" en su regreso a la segunda categoría.
Cómo le fue a Godoy Cruz en los respectivos partidos
La mañana de trabajo incluyó dos partidos de 25 minutos por lado, en los que el conjunto mendocino se impuso por 1-0 en ambos choques gracias a los goles de Matías Ramírez y Luciano Pascual, gestando así un balance positivo para seguir acumulando rodaje.
Este tipo de amistosos y ensayos de fútbol forman parte de la estrategia de Godoy Cruz para recuperar ritmo de competencia tras el descenso y encarar con mayor convicción los desafíos locales. El trabajo en Coquimbito continuará en los próximos días con más pruebas y partidos preparatorios.
Con estos ensayos, Godoy Cruz busca afinar su funcionamiento colectivo y darle rodaje a todos los jugadores de cara a la temporada. Cada minuto en la cancha le permite al cuerpo técnico ajustar tácticas, probar variantes y fortalecer la confianza del plantel antes del debut oficial.