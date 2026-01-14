14 de enero de 2026 - 19:31

Godoy Cruz sigue sumando fútbol: nuevos ensayos y ritmo de preparación en la pretemporada

"El Tomba" disputó más amistosos y acumuló minutos de juego mientras continúa afinando su puesta a punto de cara a la Primera Nacional.

Godoy Cruz suma minutos de fútbol previo a su debut en la Primera Nacional.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Godoy Cruz intensificó su puesta a punto rumbo a la Primera Nacional 2026 con una nueva jornada de fútbol en el predio de Coquimbito, donde el entrenador Mariano Toedtli volvió a poner a prueba a sus dirigidos en un ensayo frente a la Reserva de Gimnasia y Esgrima.

El objetivo del cuerpo técnico es mantener la exigencia física y futbolística antes del inicio de las duras competencias oficiales que tendrá "El Tomba" en su regreso a la segunda categoría.

image

Cómo le fue a Godoy Cruz en los respectivos partidos

La mañana de trabajo incluyó dos partidos de 25 minutos por lado, en los que el conjunto mendocino se impuso por 1-0 en ambos choques gracias a los goles de Matías Ramírez y Luciano Pascual, gestando así un balance positivo para seguir acumulando rodaje.

image

Este tipo de amistosos y ensayos de fútbol forman parte de la estrategia de Godoy Cruz para recuperar ritmo de competencia tras el descenso y encarar con mayor convicción los desafíos locales. El trabajo en Coquimbito continuará en los próximos días con más pruebas y partidos preparatorios.

Con estos ensayos, Godoy Cruz busca afinar su funcionamiento colectivo y darle rodaje a todos los jugadores de cara a la temporada. Cada minuto en la cancha le permite al cuerpo técnico ajustar tácticas, probar variantes y fortalecer la confianza del plantel antes del debut oficial.

image
