Godoy Cruz sigue sumando fútbol: nuevos ensayos y ritmo de preparación en la pretemporada

"El Tomba" disputó más amistosos y acumuló minutos de juego mientras continúa afinando su puesta a punto de cara a la Primera Nacional.

Godoy Cruz intensificó su puesta a punto rumbo a la Primera Nacional 2026 con una nueva jornada de fútbol en el predio de Coquimbito, donde el entrenador Mariano Toedtli volvió a poner a prueba a sus dirigidos en un ensayo frente a la Reserva de Gimnasia y Esgrima.

El objetivo del cuerpo técnico es mantener la exigencia física y futbolística antes del inicio de las duras competencias oficiales que tendrá "El Tomba" en su regreso a la segunda categoría.

image Cómo le fue a Godoy Cruz en los respectivos partidos La mañana de trabajo incluyó dos partidos de 25 minutos por lado, en los que el conjunto mendocino se impuso por 1-0 en ambos choques gracias a los goles de Matías Ramírez y Luciano Pascual, gestando así un balance positivo para seguir acumulando rodaje.

En estas prácticas mixtas de cara al arranque de la temporada, Toedtli rotó a varios futbolistas para observar distintas variantes y dar oportunidades a quienes buscan consolidarse en el once, entre ellos defensores, volantes y atacantes que vienen compitiendo por un lugar en el equipo principal.

image Este tipo de amistosos y ensayos de fútbol forman parte de la estrategia de Godoy Cruz para recuperar ritmo de competencia tras el descenso y encarar con mayor convicción los desafíos locales. El trabajo en Coquimbito continuará en los próximos días con más pruebas y partidos preparatorios.