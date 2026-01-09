9 de enero de 2026 - 09:10

Operativo arriba de un micro en Godoy Cruz para detener una banda de menores que estaba por asaltar

El procedimiento fue realizado por la Unidad de Acción Preventiva tras una alerta recibida durante un patrullaje. El hecho ocurrió en un colectivo de la línea 401.

Aprehendieron a cuatro menores con una réplica de arma en Godoy Cruz

 

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Cuatro menores de edad fueron aprehendidos este jueves por la tarde en el departamento de Godoy Cruz, luego de que personal policial les secuestrara una réplica de arma de fuego.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 16 horas, cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) realizaban tareas de patrullaje preventivo y recibieron una alerta que advertía sobre la presencia de varios sujetos armados en el interior de un colectivo de la línea 401, con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

Ante esta situación, el móvil policial interceptó la unidad de transporte en la intersección de las calles Joaquín V. González y Manso, donde se procedió a identificar y controlar a los pasajeros.

Como resultado del operativo, los uniformados lograron la aprehensión de cuatro menores de edad, a quienes se les secuestró una réplica de arma de fuego. Intervino la autoridad judicial correspondiente para menores, que dispuso las medidas de rigor.

