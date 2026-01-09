9 de enero de 2026 - 18:16

Santino Andino rechazó a River y abrió un conflicto interno en Godoy Cruz

El extremo decidió no ir a River Plate, pese a un acuerdo confirmado por José Mansur. Con ofertas desde Europa sobre la mesa, su futuro es una incógnita.

Por Juan Azor

La sorpresa fue enorme cuando Santino Andino rechazó continuar su carrera en River Plate, pese a que el presidente de Godoy Cruz, José Mansur, había confirmado un acuerdo entre clubes. La decisión del delantero alteró un escenario que parecía encaminado y abrió un nuevo capítulo en la puja por el futuro de una de las mayores proyecciones del fútbol argentino.

Según pudo confirmarse, el propio jugador se comunicó con Stefano Di Carlo para transmitirle su deseo de dar el salto a Europa, lo que terminó de cerrar la puerta a su llegada a Núñez. En paralelo, Godoy Cruz continúa recibiendo sondeos desde el exterior, aunque por ahora sin alcanzar un entendimiento que satisfaga a todas las partes.

image
Santino Andino insiste con arribar a Europa

Andino, de apenas 20 años, atraviesa días decisivos mientras aguarda definiciones sobre su futuro. Su deseo de emigrar a Europa es claro, aunque para que eso ocurra será necesario que las negociaciones avancen y que las diferencias actuales se reduzcan. Lo que sí quedó atrás es la alternativa de River, más allá de que la intención inicial de Mansur era que Godoy Cruz se asociara comercialmente con el club de Núñez para compartir una eventual plusvalía en una futura transferencia.

Esa postura había sido expresada por el propio presidente en las primeras horas de este jueves, cuando reconoció que el acuerdo entre instituciones estaba cerrado. Mansur había señalado que Godoy Cruz elegiría al socio estratégico para apostar por el futuro del jugador y que, desde su óptica, la opción de River resultaba conveniente para ambas partes.

image
De hecho, semanas atrás se había avanzado en un entendimiento por la totalidad del pase, valuado en 4 millones de dólares, más bonos y un porcentaje de plusvalía. Ese acuerdo, que incluía un porcentaje del pase en manos del Tomba, parecía definitivo.

Sin embargo, el escenario cambió con el recambio en la representación del jugador. Andino firmó con Roc Nation Sports, una agencia internacional que impulsa la posibilidad de ubicar al extremo directamente en el mercado europeo. A partir de ese movimiento, la negociación tomó otro rumbo.

Godoy Cruz no tiene el tiempo de los demás

Ahora resta saber cómo evolucionará la postura de Godoy Cruz con el Millonario definitivamente fuera de carrera. La dirigencia mendocina deberá decidir si flexibiliza sus pretensiones ante nuevas ofertas del exterior o si sostiene su posición inicial, incluso a riesgo de que el jugador continúe la próxima temporada en el Expreso, algo que el propio Mansur había anunciado ("deberá evaluar la posibilidad de jugar en la Primera Nacional").

Mientras, el futuro de Andino sigue abierto. Con el objetivo europeo como prioridad, lo que viene será clave para definir el destino de una de las joyas del fútbol argentino.

image
